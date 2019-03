Un ciudadano camina desde Málaga a Madrid para entregar en el congreso una carta pidiendo trabajo

Tras abandonar este viernes Yepes (Toledo) espera visitar este sábado Aranjuez. Del mismo modo, durante el fin de semana caminará en dirección a San Martín de la Vega, y el domingo alcanzará Villaverde. Le quedan, por tanto, sólo tres etapas para cumplir su objetivo.

De este modo, este lunes pretende estar ya en la capital de España y, como ha subrayado, espera que alguien le "ayude a acceder al Congreso y hacer entrega de la carta".

Así, ha dejado claro, al respecto, que sólo volverá a Málaga cuando haga entrega de la carta. "Si sale todo bien, el lunes y si no, el martes, el miércoles..., hasta que no haga entrega no puedo volver", ha manifestado.

Aunque este vecino de Ronda se ha mostrado animado por terminar su trayecto, ha confesado que quiere volver "lo antes posible", ya que la gastroenteritis aguda que sufrió durante el recorrido le ha hecho mella y se nota "cansado y muy estropeado". Por ello, la vuelta pretende realizarla bien en coche o en tren.

En total, Gracia ha recorrido casi 600 kilómetros, divididos en una veintena de etapas, en las que ha encontrado "distintos apoyos". "Tengo un amigo que es el que contacta y se informa de quién me puede ayudar; a veces son los propios ciudadanos, otras veces los ayuntamientos y otras, diferentes entidades, como en Aranjuez donde me acogerán los hermanos de la Iglesia Evangélica", ha explicado.

Este parado afincado en Ronda, natural del municipio gaditano de Villamartín, tiene 38 años y es padre de dos hijos, de 14 y 17 años. Hasta quedarse sin empleo ha estado trabajando en la construcción, la jardinería y la pintura.

El malagueño reivindica encontrar un trabajo porque el sueldo de su esposa es de unos 500 euros y con ellos tienen que pagar 300 euros de hipoteca, quedándoles 200 euros para vivir.