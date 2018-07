Las cenas en restaurantes y hoteles en Nochevieja han aumentado un 15%

Se acerca la que es posiblemente una de las noches más importantes del año, o la noche más importante. La última, la que pone fin a los 365 días de los doce meses de 2014 y en la que muchos y muchas se reúnen en sus casas con sus respectivas familias y seres queridos para disfrutar de una buena cena. Aunque cada vez hay más que no se reúnen en sus casas precisamente, y que cambian una cenita casera en el ámbito privado por una buena comilona en restaurantes u hoteles.



Así pues, para evitar estar horas y horas en la cocina cada vez son más los que prefieren estas alternativas. De hecho, este tipo de cenas han aumentado hasta en un 15 % y tal es su auge que hay locales que han puesto el cartel de completo desde hace dos meses. Algunos ya tienen todo listo para dar de comer a medio millar de personas en la noche del 31.



Lo que también está cada vez más asentado en España son las 'cenas por Internet'. Esto significa básicamente encargar comida a domicilio porque o bien no se puede o no se quiere cocinar. Para ello existen empresas que se dedican a hacer el menú online para no tener ni que movernos de casa.