Un tiktoker organiza una quedada multitudinaria en una playa gallega para ver el fenómeno del mar de ardora

Con más de siete quilómetros de longitud, la de Carnota está considerada como la playa más grande de Galicia. Un entorno natural que verano tras verano atrae a miles de turistas no solo por su extensión, sino también —y sobre todo en los últimos años— por un fenómeno natural conocido como el 'mar de ardora'.

Durante los meses estivales, generalmente, cientos de personas visitan el arenal cada noche para ver como la costa se ilumina con un azul fluorescente. En definitiva, un espectáculo tan imprevisible, según los expertos, como impresionante.

El último en hacerse eco de ello ha sido el tiktoker Diego Nister, un reconocido influencer que cuenta en la plataforma con casi dos millones de seguidores y más de 165 millones de 'likes'. Hace unos días publicaba un vídeo en el que hacía un llamamiento a su comunidad para quedar en la playa y disfrutar del 'mar de ardora'.

En pocas horas, su vídeo acumulaba casi cien mil 'likes' y más de medio millón de visualizaciones. Los usuarios no tardaron en unirse a la propuesta de Nister, con comentarios como: "Voy contigo!" o "Me apunto". Y ante la exitosa acogida de la iniciativa, el influencer publicaba otro vídeo en el que afirmaba que "la vamos a liar".

El ayuntamiento ve "inconvenientes insalvables"

No obstante, tanto residentes como autoridades se han mostrado reticentes a la macroquedada. Algunos usuarios en TikTok reaccionaban a los vídeos de Nister alertando del riesgo que supone para el arenal: "Por favor, no vengan, llueve mucho, en esa playa hay fanecas y gaviotas asesinas", comentaba irónicamente con un usuario.

Fuera de las redes, también hay críticas. El propio alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido, decía ver "inconvenientes insalvables". En una entrevista a Antena 3 Galicia, el regidor precisaba: "Le dijimos que agradecíamos el hecho de que se fijara en nosotros, pero estamos en un espacio natural protegido".

En el vídeo subido a redes, Nister decía estar negociando con las autoridades locales la organización del evento, aunque desde el concello lo desmienten: "No estamos preparando nada. Lo único que tenemos en mente es que tenga los permisos suficientes para nosotros colaborar, pero no creo que vayan a ser posibles", sentencia Saborido. Según indica el alcalde, la competencia no es del ayuntamiento, sino de la Xunta y otras instituciones.

A pesar de lo indicado por el alcalde, Nister afirma ya tener una fecha para la quedada. Un evento, en definitiva, que dependerá de la concesión de los permisos pero también, fundamentalmente, de la propia naturaleza imprevisible del mar de ardora.

