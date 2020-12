Cataluña mantendrá las mismas medidas restrictivas y mejorará el sistema de rastreo de coronavirus

La Consellera de Salud, Alba Vergés, ha explicado que el "nuevo programa de salud pública" pretende controlar los rastreos del coronavirus. Alude que van a ser una navidades diferentes, pero hay que disminuir todos los posibles riesgos de contagio y tratar de protegernos. También reconoce que a día de hoy "se ha decidido mantener las mismas medidas" sanitarias, pero que no "se descarta nada" si la situación en Cataluña empeora.

El nuevo plan de salud pública cuenta con un "cribado emocional" donde hará posible derivar a psicólogos a las personas que se encuentren más afectadas mentalmente por el impacto del coronavirus. El sistema de rastreo "se reforzará con más de 3.000 personas dedicadas", según ha anunciado la Consellera de Salud de Cataluña.

Isabel Ferrer, directora de Protección Civil en Cataluña, ha reconocido que tras la reunión del comité técnico del Procicat "hay preocupación" por la evolución de los datos del coronavirus en la comunidad, ya que "hay un aumento progresivo de las cifras y de la presión asistencial, además de un incremento de la interrelación que está habiendo estos días".

Ferrer advierte de que las imágenes de la llegada de la vacuna pueden hacernos pensar que la solución ya ha llegado, pero conviene recordar que la vacuna no nos dará inmunidad inmediata y no habrá inmunidad de grupo hasta dentro de unos meses. Por esta razón, la directora de Protección Civil en Cataluña, ha recordado también la necesidad de tener en cuenta todas la medidas restrictivas de coronavirus: lavado de manos, uso de la mascarilla, distancia social, ventilación en el hogar y restringir los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.

Miquel Sàmper, Consellero de Interior, ha descartado que se apliquen nuevas restricciones sanitarias en Catalunya para frenar la pandemia. "Los datos de Navidad no los sabremos hasta dentro de unos días", por lo que reitera que cuanto menos interacción social tengamos, menos probabilidades de contagio habrá", sobre todo en estas fechas navideñas y las comidas y cenas familiares.

"Las vacunas de Pfizer parece que llegarán mañana por la mañana", ha afirmado Vergés, quien también confirma que se mantiene el mismo plan de vacunación. La Consellera, por su parte, reconoce que aunque no se ha confirmado ningún caso de la nueva cepa de coronavirus de Reino Unido, "es posible que ya haya llegado".