Las imágenes de España que no publicó The New York Times ¡Gracias por tus fotos!

LA OTRA CARA DE LA CRISIS

Después de que The New York Times publicara un álbum que reflejaba la cara más cruda de nuestra crisis, queríamos mostrar la otra realidad: la de los padres que intentan sacar adelante a sus hijos con una sonrisa y los abuelos que renuevan sus energías para ayudar a su familia. En definitiva, la lucha diaria de un país para superar las dificultades y lograr un cambio de rumbo. Os agradecemos todas las imágenes que habéis enviado para lograr este objetivo y hemos publicado una selección de las fotos que queremos que 'The New York Times' vea para conocer la otra cara de España.