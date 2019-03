Benítez, el profesor de los maristas acusado de abusos, es un hombre narcisista y sádico según los expertos

Egocéntrico, manipulador, narcisista y sádico, pero no es un enfermo mental y él sabe que no lo es. Los forenses aseguran que ni siquiera actúa de forma compulsiva,"él no tiene consciencia de que le pase algo, de que tenga una enfermedad " ha declarado hoy una forense en el juicio.

Cree que no le hace falta ningún tratamiento. Hoy incluso se ha permitido dirigirse al padre de una de sus víctimas para estrecharle la mano."Le tengo ganas, le he dicho que no se acerque " ha contado Manuel Barbero, padre de una víctima de abusos sexuales

Benitez justifica sus agresiones explicando que él mismo sufrió abusos durante 17 años."Fue un infierno" asegura.

Es una estrategia procesal poco eficaz, según la criminóloga y abogada Beatriz de Vicente," si lo que has pasado es un infierno, si lo haces de mayor con unos niños, lo que estás haciendo es vengarte" .

Según los expertos, los depredadores sexuales no tienen empatía y por lo tanto pueden pasar años formándose con tal de trabajar rodeados de niños .