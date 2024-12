Un belén de playmobil con más de 1.000 figuras recrea los lugares más característicos de A Coruña

Se están convirtiendo en todo un sello de identidad. Los belenes han dejado de ser cosa del ámbito privado y cada vez más empresas, entidades y organismos deciden montar el suyo propio, cuanto más original mejor.

Éste, sin duda, va camino de convertirse en uno de ellos. Más de 1000 figuras Playmobil configuran un nacimiento que va más allá de la tradición y aúna todo tipo de elementos en los 30 m2 que ocupa, que sí, confirmamos, dan para mucho.

Cultura pop y Asterix, no le falta detalle

Inspirado en la ciudad de A Coruña, aunque se sitúa en Bergondo, un ayuntamiento próximo que acoge la sede de Genesal Energy, la empresa que lo ha hecho posible. Y cuando decimos inspirarse no nos referimos a una referencia aislada o un pequeño guiño. No faltan el estadio de Riazor o el Coliseo, edificios emblemáticos que visitar en la ciudad herculina. Todo ello rodeado de mucha cultura pop de los siglos XX y XI y atención, con Asterix y Obelix como conductores de excepción. Fantasía no le falta.

Detalles, tampoco. Tanto es así que un equipo de unas 10 personas dedicó cerca de 40 a 50 horas durante una semana entera de trabajo intenso a su creación. Julio Arca, CEO de Genesal Energy, ha querido resaltar, sobre todo, el espíritu de equipo que ha despertado. "La colaboración y el entusiasmo del equipo fueron clave para dar forma a esta obra, que busca sorprender e inspirar a quienes la contemplen, además de mantener una tradición que empecé con mis abuelos y continúo ahora con mi hija".

Una fiesta de inauguración con 200 invitados

Porque, ¿qué es el belén al final más que una tradición? ¿Y quién dice que no se puede innovar en las tradiciones? Este es un claro ejemplo de que algunas veces sí es posible aunar ambas cosas. Originalidad y creatividad desde luego no le faltan.

Igual que tampoco faltó alegría y emoción en la inauguración. Fue el broche de oro a la chocolatada que se celebra en el poblado navideño instalado en la propia fábrica de Genesal. Unos 200 invitados entre los empleados y sus familias y a la que también estaba invitado, por supuesto, el mismísimo Papá Noel, con un detalle en forma de adelanto para los más pequeños.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com