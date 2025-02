Ayoub, el primer bebé que nace en un pueblo de Zamora en 18 años

Ayoub duerme plácidamente en el regazo de madre. "Así se pasa el día, durmiendo, porque llora mucho por la noche", relata Karima Bahari, de 36 años. Pese a ello, no puede ocultar la emoción de tener en brazos a su hijo tras años de tratamientos de fertilidad. "Casi nueve años deseando ser madre", dice sonriendo. Y Ayoub es la recompensa para Karima y su marido, Mohamed Khaloua. Pero no sólo para ellos dos, también para el pueblo donde viven desde hace casi una década. En Vega de Villalobos no nace un niño desde hace 18 años. Y los vecinos lo celebran con gran emoción.

La buena nueva la conocieron por WhatsApp. Con una fotografía del recién nacido, Karima y Mohamed les presentaban en sociedad al pequeño Ayoub. "¡Es tan bonito!", reconoce la vecina de enfrente que sale de casa para achuchar al bebé antes de que sus padres lo lleven a la revisión del pediatra. "Esto sí es un milagro", sostiene, mientras se lo arrebata de los brazos a Karima. Allí, otros vecinos se acerca a contemplar a Ayoub que sigue plácidamente dormido, ajeno a la expectación que genera su presencia. "Dieciocho años sin un niño", se felicitan.

Mohamed llegó a España buscando un futuro más próspero. Tras unos años viviendo en Murcia llegó a Zamora. Allí un puesto de trabajo en una ganadería de la localidad de Vega de Villalobos le permitió legalizar su situación y traer a su esposa a España. Tras años de duros tratamientos de fertilidad, hace 21 días llegaba al mundo Ayoub en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Pesó 3.150 gramos. "Ahora somos muy felices", asiente Mohamed orgulloso. "En pueblos como este se vive muy tranquilo", reconoce Karima. A ambos les gustaría criar a su hijo allí y, quién sabe, si darle pronto un hermanito.

