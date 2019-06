Los audios grabados a un profesor de Huelva para denunciar el trato dado a los alumnos

Rocío y Antonio son unos padres de un niño de 5 años que decidieron denunciar al profesor de su hijo por supuestos malos tratos en Huelva. Los padres del menor confiesan que su hijo, cuando tenía tres años, pasó de ser un niño "alegre y contento" a un chico "triste, asustadizo y con miedo".

La culpa de este cambio de actitud, denuncia Rocío, la tuvo el profesor de infantil de su hijo, que según ella, "le pegaba en la cabeza, le tiraba del pelo y le llamaba tonto".

El menor al principio no quería contar lo que ocurría hasta que lo descubrieron. Cuando fueron a hablar al centro educativo con el maestro, este les contó que su niño tenía problemas de atención en clase, incluso se quedaba dormido, según relata la madre en declaraciones a Antena 3 Noticias.

Los padres explican que, en 2017, a su hijo le diagnosticaron heteropatía, una enfermedad que le provoca crisis de epilepsia y que requiere una fuerte medicación y produce déficit de atención y somnolencia.

El encuentro de Antonio y Rocío no sirvió para solucionar el problema. Su hijo cada vez tenía más miedo, llegando a "agachar la cabeza cuando se mencionaba el nombre de su tutor en casa", asegura la madre.

Al comienzo de curso en 2018, la madre cuenta que su hijo no quería ir al colegio de ninguna manera: "Estuvo llorando en el sofá". Mientras, repetía que su profesor le gritaba y le pegaba, no sólo a él, también al resto de compañeros.

Fue entonces, cuando Rocío compró una grabadora de voz y la introdujo en el pantalón de su pequeño. Lo que escuchó, le dejó sin palabras: "¡Qué no te enteras de nada!", "A ver, ¿estamos atontados o no estamos atontados?", "¡Ven! A ver si dejas de hacer el tontito y te espabilas".

Al conocer la existencia de los hechos, Rocío y Antonio pusieron los audios en conocimiento al resto de los padres. "Varios nos dijeron que sus hijos también les decían que el maestro les pegaba", cuentan. Otros padres, decidieron posicionarse de lado del profesor.

Antonio y Rocío presentaron la denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Huelva. El 1 de octubre de 2018 la Delegación Territorial de Educación en Huelva registró la denuncia de una conducta inapropiada por parte de un profesor del centro en el trato con sus alumnos.

El 19 de octubre de 2018, el profesor fue cesado como tutor por la dirección del centro y pasó a ejercer de profesor de apoyo, asegura la Consejería de Educación y Deporte a Antena 3 Noticias.

Los niños quedaron al cargo de la nueva maestra, con la que dicen "estar encantados", por su buen trato hacia los pupilos.

La sorpresa para Rocío llegó cuando el juez archivó el caso al entender que "no había quedado acreditado" el delito de maltrato infantil. "No entiendo que, escuchando los audios, digan que no se trata de un caso de maltrato", explica. El maestro reconoció ante el juez los "excesos verbales" pero negó el maltrato hacia sus alumnos.

Rocío, que se muestra enfadada con la sentencia, asegura que "harán todo lo posible" para que expulsen al profesor del centro. Desde la Junta de Andalucía confirman que el Servicio de Inspección mantuvo un seguimiento del caso y recomendó a la dirección del centro que el profesor no ejerciera su labor de apoyo en el mismo aula.