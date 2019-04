Antonio del Castillo: "Con seguridad no sé quién mató a mi hija ni qué pasó, a pesar de dos sentencias"

Han pasado ocho años y Marta del Castillo sigue estando presente en cada rincón de su casa, sus padres nunca se han cansado de buscarla. Antena 3 Noticias quiso que Antonio del Castillo y Eva Casanueva vieran las imágenes de la reconstrucción judicial antes de hacerlas públicas y en su domicilio de Sevilla reciben al periodista Nacho Abad.

Eva Casanueva es la primera en hablar, aunque ambos tienen la misma percepción: "No pudo suceder así". "Cuando yo me he sentado a verlo, hay mucha impotencia, mucho dolor porque estás viendo a una persona que no solamente o, supuestamente según dice una sentencia, acaba con la vida de mi hija, estás viendo ese dolor que nos dan tantas mentiras, esa frialdad con la que lo está contando... que luego te das cuenta viendo el vídeo que eso no pudo ser así. Yo lo escuchaba y no me lo podía creer", dice la madre de Marta del Castillo. Antonio del Castillo añade más: "En la parte del cenicero no le veo convincente".

Tanto Antonio como Eva están convencidos de que si el caso hubiese sido a través de un jurado popular tanto Miguel Carcaño, como Samuel Benítez, Javier García, Francisco Javier Delgado y María García, la pareja del hermano del asesino confeso, hubieran sido condenados. Y Tampoco difieren en cuál es su prioridad: "Encontrarla".

Preguntados sobre si saben con seguridad quién mató a Marta, ambos contestan "con seguridad no" y Antonio añade "ni quién mató a mi hija ni lo que pasó, a pesar de tener dos sentencias que la han dado por buena todo el mundo".

Antonio del Castillo también ha manifestado su indignación al ver "cómo un juez se ha podido creer eso". Eva tiene una teoría: "Mi teoría es que a mi hija si le dan un golpe ese golpe no la mata porque a mi hija la asesinan y la asesinan porque después de ese golpe vino algo más. Mi hija puede ser que cayera inconsciente y cuando se percatan de lo que había pasado terminan rematándola".