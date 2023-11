Amenazado e insultado por hacer un belén sin Virgen María y con dos San José en Sevilla

Antonio José Borrero Rodríguez, conocido como Capi, decidió crear para el Congreso Internacional de Belenistas de Sevilla un portal novedoso quitando la figura de la Virgen María para sustituirla por un segundo San José. "El niño Jesús, en esta ocasión, está arropado por dos hombres", explica Capi a Antena 3 Noticias.

El misterio ha estado expuesto durante una semana en un hotel de Sevilla sin problema alguna hasta que su autor decidió publicar una fotografía en redes sociales, momento en el que la ola de críticas, insultos y amenazas le han llovido sin parar.

"No hay nada en contra de la mujeres"

Capi cuenta que su belén "es un símbolo de inclusión, amor e igualdad". La idea junto a su socio Alberto era hacer un belén diferente, "una representación que desafíe las normas y enfoque la atención en el amor y aceptación universal", señala su creador.

Este belenista sevillano con más de 20 años de experiencia sabía que su obra no iba a gustar a todo el mundo. "Me han llamado de todo, homófobo, que he dado una patada a la historia...", pero aclara que su intención "no era ir en contra de la figura de la Virgen María ni de las mujeres en general, de hecho podríamos haber puesto a dos vírgenes", manifiesta.

"Pido disculpas, pero no hay intención de herir"

El Belén de Capi buscaba reflexionar sobre la diversidad, aunque su impacto no ha sido el deseado para el artista. En las redes sociales se pueden leer mensajes del tipo "¿Pero esto qué basura y herejía es?", "¿De qué mujer ha salido acaso ese bebé?" o "¿Los San Josés alquilaron el vientre a una tal María?".

Estas críticas han sorprendido a José Barrero, Capi, al igual que los insultos y amenazas, incluso a su familia. Algunos amigos, y hasta compañeros belenistas, tampoco han estado de acuerdo con su creación, pero nos dice que se lo han hecho saber desde la educación. No ha dudado en pedir disculpas a aquellos que se hayan sentido ofendidos.

También ha querido mostrar su gratitud hacía toda esa gente que le ha brindado su apoyo a través de mensajes bonitos y felicitaciones: "Con eso me quedo, es lo que te da la fuerza para seguir y olvidarte de todo lo demás".

A pesar de la polémica, este belenista sevillano recalca una y otra vez que su intención "no ha sido herir a nadie", por eso no se arrepiente de nada, ya que el belén ha sido creado desde el más profundo respeto.