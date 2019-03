Los mejores vestidos de la alfombra roja de los Grammy Latinos

La artista mexicana Thalía dejó a todos boquiabiertos con una pieza negra con transparencias en tull y bordado. Unos preciosos pendientes y una larga cola completaron su look haciéndola una de las triunfadoras de la alfombra roja de los Latin Grammys.

Karol G se mantuvo fiel a su estilo y se decantó por un vestido de gasa verde con un pronunciado escote y aperturas laterales. Muy sexy, la internacional artista de reggaetón fue otra de las más aclamadas de la noche, no sólo por su vestido, sino por llevarse el premio a ‘mejor nuevo artista’.

Beatriz Luengo fue otra de las celebrities que mejor escogió el outfit para una noche tan especial para ella, ya que aunque no se lo llevó, estaba nominada a ‘mejor álbum vocal pop contemporáneo’. La española optó por un look de mangas largas bordado en paillettes.

Otro de los triunfadores de la alfombra roja de los Latin Grammys fue Bad Bunny Aunque la superestrella del trap latino sorprendió vistiendo un sencillo traje negro, fue su insólita corbata la que llamó la atención de todos los focos, ya que se asomaba el torso y la cabeza del ex luchador de la WWE, Stone Cold Steve Austin. Bad Bunny abrió la ceremonia junto con Marc Nathony y Will Smith al ritmo de ‘Está Rico’.

Steve Aoki tampoco se quedó corto. El DJ se plantó una camisa oversize XXL a rayas y una chaqueta azul chillón por encima. No sabemos bien cómo calificar su look, pero, desde luego, a originalidad no le ha ganado nadie.