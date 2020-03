Alejandra, curada del coronavirus: "No te tienes que cuidar tú, sino a las personas que puede afectarles mas"

Alejandra vive en Santa Cruz de Tenerife. Es uno de esos casos que ha vivido el coronavirus como un resfriado; ni fatiga, ni fiebre, solo tos. Explica que pasó de dar positivo a negativo en cuatro días.

"El problema es que no me encontraba mal y seguí quedando con amigos, solo tenía tos y mucho moco", recuerda. Gracias a que su madre es médico pudo saber que había sido infectada por el virus, ya que le pareció una tos muy rara y seca.

Cinco días después de los síntomas, su madre se llevó una muestra para analizar, donde dio positivo. Alejandra continúa teorizando dónde pudo contagiarse. "No lo tenemos muy claro", dice. Aunque cree que fue en los carnavales de Santa Cruz el 29 de febrero.

Los síntomas le duraron siete días

Ese mismo 29 de febrero empezaron a salir los primeros turistas de los 723 que llevaban encerrados desde el 24 en un hotel de Tenerife. "En ningún momento tuve fiebre ni me encontré mal", explica. Aunque, cuando obtuvo el resultado, tuvo que comunicarlo a todas aquellas personas con las que había estado en contacto para que se pusieran en cuarentena, alrededor de once. Afortunadamente, ninguno, ni siquiera su familia, ha contraído el virus hasta ahora.

"Cuando llamé a salud pública y me preguntaron con quién había estado el lunes, el martes y el miércoles me estaba dando vergüenza porque, como no sentía nada, seguía haciendo mi vida normal", explica avergonzada.

Los síntomas le duraron hasta el jueves 12 desde el día 5 de marzo, una semana después de los primeros síntomas. Cuatro días después, su madre le volvió a tomar una muestra, en la que dio negativo.

Alejandra deja caer una reflexión para todos: "En mi caso ha sido muy 'light', pero lo que dicen es que no te tienes que cuidar tú, sino a las personas que puede afectarles mas".