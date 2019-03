El alcalde de Burgos anuncia la paralización definitiva de las obras en Gamonal

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha anunciado este viernes la paralización definitiva de las obras para transformar en bulevar la calle Vitoria del barrio de Gamonal por "imposibilidad" de continuar con el proyecto.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la que ha defendido que "es mucho más importante la convivencia" de los vecinos que "60, 50 ó 40 obras", aunque ha advertido de que "el bulevar no ha sido el problema" de los disturbios producidos en el barrio, sino "la excusa".

Tras este anuncio, Lacalle ha explicado que el lunes comenzará la adecentación de la calle, que se encuentra parcialmente levantada por el inicio de los trabajos para el bulevar, para devolverla a su estado inicial.

El regidor burgalés ha defendido que el abandono de este proyecto "no es un fracaso, sino todo lo contrario", porque "cuando no se puede llevar a cabo por una imposibilidad física, no cambia en modo alguno la voluntad política"

No obstante, entiende que "se pierde una transformación y una mejora muy importante" para los vecinos de Gamonal que "mejoraría la calidad de vida de todo el entorno". "Hemos entendido el mensaje y en esa línea vamos a seguir trabajando para mejorar la ciudad", ha confesado, tras lo que ha apostillado que la paralización del proyecto supone "una ocasión perdida".

Autocrítica de Lacalle

En cuanto a la posibilidad de que Lacalle se hubiera planteado dimitir, el primer edil ha sentenciado que "si cada vez que un alcalde se encuentra con un problema tuviera que dimitir, no habría alcaldes en España". No obstante, ha admitido que de todo lo sucedido "hay que hacer autocrítica" porque "algo se ha podido hacer mal", aunque sin aclarar el qué.

Javier Lacalle también ha negado "presiones" por parte de su partido, e incluso ha destacado el "apoyo total" brindado por el PP, "especialmente" por la Dirección regional.

El alcalde, que ha comparecido en el Fórum Evolución de la capital acompañado de todos los concejales de su Grupo Municipal, ha recordado las "coacciones" sufridas por las empresas adjudicatarias y ha advertido de que "si se produjesen actos violentos en las próximas horas, ya nadie podría relacionarlo con el bulevar".