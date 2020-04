Alberto Chicote considera "imposible" llevar a cabo el plan de desescalada en la hostelería: "Es un suicidio empresarial"

Las fases de la desescalada para poner fin al confinamiento por coronavirus afectan directamente al sector de la hostelería. A partir de este lunes, los restaurantes podrán preparar comida para su entrega a domicilio y, una vez superado el 11 de mayo, podrán abrir sus terrazas con un aforo del 30%.

El cocinero Alberto Chicote considera que estas medidas supondrán "un suicidio empresarial que no puede ir a cabo". "No es que no sea viable, es imposible", ha señalado.

Chicote ha asegurado que nadie ha informado al sector de la hostelería "cuáles son las condiciones en las que podamos abrir". "No sabemos qué tipo de condiciones son aquellas a las que se refieren como condiciones higiénico-sanitarias", ha indicado.

"Cuando se acabe este estado de alarma, los restaurantes que tenemos a nuestro personal en un ERTE, tendremos que acoger al 100%, pero trabajando con un permiso de un máximo de un 30%", algo que Chicote ha calificado de inasumible.

Ha puesto el ejemplo de un restaurante que estaba facturando 100.000 euros al mes y que tenía un gasto de personal entre un 30 y un 35%, que serían 35.000 euros. "Dentro de poco, en vez de facturar 100.000 euros, serán 30.000 euros", que es el 30% máximo permitido en la fase 1 de la desescalada, explicaba Chicote. "Abrir la persiana es hacerlo para perder dinero", señala.

"Todas las asociaciones del sector están pidiendo una flexibilidad para poder ir cogiendo el personal de un modo gradual adecuándolo a las necesidades que uno tenga", apuntaba.

Sus recentas en Instagram

Durante el confinamiento, Chicote ha publicado casi a diario una receta de comida. "Lo que pongo es lo que comemos mi mujer y yo en casa", aseguraba a Antena 3 Noticias.

"La idea era hacer recetas caseras, sencillas y con productos muy fácilmente conservables en casa", ha explicado el chef, que aboga por "una cocina que nos ayude a quedarnos en nuestra casa".