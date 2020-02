Así afecta el coronavirus a la comunidad china en España

Los chinos forman la cuarta comunidad de inmigrantes más numerosa de nuestro país tras marroquíes, rumanos y británicos. A través de restaurantes, peluquerías o tiendas de ultramarinos, han sabido hacerse un hueco entre nosotros. Pero, este brote por coronavirus, ¿está afectando a las relaciones con sus vecinos?

"Ahora no, desde luego. ¿Que luego nos preocupemos? Es lo que nos pasa siempre, que nos pilla el toro. Pero ahora mismo no. Yo no tengo sensación de preocupación", nos dice una vecina.

Usera es un barrio en el centro de Madrid con un alto porcentaje de gente de este país asiático, lo que es un buen termómetro para saber hasta que punto hay alarma.

"¿Tú crees que hay españoles de este barrio, o de cualquier otro de Madrid, que hayan dejado de comprar en un chino o de ir a comer a un restaurante chino por esto?", preguntamos.

"No. No. Hasta ese lado, hasta ese punto no llega la histeria. Hay que tener un poco de precaución", afirma una vecina.

"De verdad que no sé que se está queriendo ocultar con todo este circo que se ha organizado con respecto al coronavirus. No le creo una palabra. La gente muere de gripe todos los años. No sé qué está pasando con China", asegura un vecino.

Por su parte, ellos prefieren mantenerse en silencio y seguir llevando la misma vida que llevaban antes de que se produjera esta alerta sanitaria mundial.