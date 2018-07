La abogada Begoña Zabala, sobre el auto de 'La Manada': "¿Cómo que no van a volver a delinquir? Si venían a eso"

La abogada y militante feminista Begoña Zabala ha indicado que la puesta en libertad provisional bajo fianza de 'La Manada' es una decisión que "jurídicamente tiene explicación", aunque "lo único que no tiene explicación" es el sistema judicial actual, que "deja mucho que desear".

Antes de participar en unas jornadas sobre violencia machista organizadas por EH Bildu, la abogada ha comentado que, normalmente, mientras no hay sentencias firmes, "la tendencia de un código penal progresista, que no es el nuestro, estaría pensando en que, si no hay unas penas muy graves, la libertad provisional es la mejor condición".

"¿Es una animalada jurídica? Es una animalada jurídica la sentencia, la sentencia sí que es una animalada social y de derechos humanos porque no está bien hecho el relato. Todo lo demás va siendo como consecuencia", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que, si bien los cinco integrantes de La Manada han sido condenados a nueve años de prisión por la Audiencia provincial de Navarra, la sentencia no es firme, ya que caben recursos ante el TSJN y posteriormente ante el Tribunal Supremo y, por tanto, "lo siguiente puede ser la absolución".

Sobre la decisión del TSJN a los recursos que han presentado todas las partes, cuyo auto se podría conocer hacia el mes de septiembre, ha afirmado que no tiene "ninguna esperanza", aunque "puede ser que dejen el relato como está" y se mantenga la pena establecida por la Sección Segunda.También ha criticado con dureza el argumento del auto de que no hay riesgo de reiteración delictiva. "¿Cómo que no van a volver a delinquir? Si venían a eso", ha denunciado Zabala, que ha lamentado que esto "es muy grave para Pamplona".

"En septiembre no sé lo que pasará, pero los Sanfermines nos los ha fastidiado un poco", ha añadido la abogada, que ha subrayado que "solo queda salir a la a calle y protestar, tomar medidas preventivas y decir que esto no es un campo de violación".