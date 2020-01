8 de cada 10 pequeños municipios españoles están aislados digitalmente

Ocho de cada diez pequeños municipios españoles se encuentran en una situación de desconexión, aislados digitalmente, sin Internet de alta velocidad, sin teléfono fijo o sin televisión. Esta es la realidad en la que viven los vecinos de Otero de Bodas y Pozuelo de Tábara, en la provincia de Zamora.

"Que las doce uvas en Nochevieja nos las tengamos que comer a través de Internet porque las cadenas no funcionan, que vergüenza", asegura un vecino de Pozuelo de Tábara donde llevan meses sin sintonizar ningún canal de televisión ya que el repetidor de la zona no funciona.

"Los días que hay niebla, si llueve, si anda mucho el aire o si hace mucho calor en verano, no se ve la tele", afirma el alcalde del pueblo, Jesús Ángel Tomas. "Ni me he peinado", apunta una anciana del pueblo, quien no podrá ver el reportaje de Antena 3 Noticias en la televisión.

La situación es similar en Otero de Bodas. Tan solo a unos poco kilómetros de Pozuelo de Tábara, el día a día de los vecinos en este pueblo se sucede sin conexión a Internet. Una tormenta dejo las conexiones quemadas, un apagón que afecta a las casas, la gasolinera, al centro medico e incluso al Ayuntamiento.

"Abandonados. Y luego quieren que la gente se venga a los pueblos a trabajar", afirma Eusebia Lorenzo, la Teniente de Alcalde de Otero de Bodas.