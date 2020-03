El Ministerio de Educación y Formación Profesional, el de Universidades y la Conferencia de Rectores (Crue) se han reunido telemáticamente para estudiar la posibilidad de retrasar la prueba de acceso a la Universidad (Evau). La cita se enmarca en las medidas que las autoridades educativas están tomando para paliar los efectos en el alumnado del parón provocado por la crisis de coronavirus. En concreto, se ha convocado a la Comisión General de la Conferencia de Educación, de la que forman parte todas las comunidades autónomas.

Según información del Ministerio de Educación y FP, en esta reunión telemática se abordará que el calendario de matrícula universitaria se adapte también a las circunstancias y ningún estudiante se vea perjudicado.

Más de medio millón de estudiantes están estudiando Bachillerato. Pero son sobre todo los de segundo los que están pendientes de estos posibles cambios en las fechas de la Evau. La realizan unos 300.000 estudiantes cada año. Según han explicado fuentes gubernamentales, la Selectividad podría celebrarse en los plazos previstos si la interrupción de la actividad lectiva presencial no se prolonga más de dos semanas. En el caso de que la cuarentena impuesta por el decreto de estado de alarma tuviera que ampliarse más allá de finales de marzo, el Gobierno contempla retrasar un mes las pruebas de acceso a la universidad, aunque no descarta otras fechas más alejadas en el calendario si no remite la crisis del coronavirus.

El presidente de los rectores, José Carlos Gómez Villamandos, admitía que la Selectividad podría aplazarse incluso a septiembre si la actual situación de excepcionalidad se prolonga: "Ahora mismo hay que prevenir el peor escenario posible, que sería llevar la EvAU a septiembre, y ojalá ese escenario no se produzca, pero hay que estar preparado para cualquier contingencia para adelantarnos a todo lo que pueda pasar".

Según la orden publicada el pasado mes de febrero por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Selectividad de 2020 debe celebrarse en primera convocatoria antes del 19 de junio en todas las comunidades autónomas españolas.