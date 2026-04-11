Vapeo sin control: La puerta de entrada a la nicotina que ya engancha a miles de menores

En los últimos años, el consumo de vapeadores se ha convertido en algo normal entre la sociedad, sobre todo en adolescentes. Esto ha provocado que se haya convertido en un problema grave de salud pública en España y Europa, no solo por la rápida expansión de esta moda, sino también por la facilidad de acceso y la percepción errónea de que son inofensivos.

Vapear, ¿sí o no?

A pesar de que estos cigarrillos electrónicos han llegado para quedarse, el debate de si se debería prohibir su venta sigue abierto. Diversos expertos y estudios señalan que el problema principal radica en la falta de control real sobre los canales de venta, tanto físicos como digitales. En España, datos recientes indican que el uso de vapeadores entre los más jóvenes está en aumento, con una parte significativa que los ha probado en los últimos meses.

En Europa se estima que alrededor del 48% del mercado de cigarrillos es ilegal, mientras que en España la cifra llega al 39% aproximadamente. Estos resultados evidencian la magnitud del mercado no regulado que facilita el acceso a estos cigarrillos electrónicos.

Muchos de los menores que consumen esta "moda" se ven presionados por la normalización del vapeo en entornos sociales, escolares y en redes, donde los dispositivos se venden como algo bueno con sabores atractivos y diseños llamativos, lo que facilita la normalización y aceptación en la ciudadanía.

Presencia de nicotina

Aunque sea diferente en algunos términos a un cigarro convencional, los expertos advierten que la nicotina presente en estos dispositivos es altamente adictiva y puede afectar al desarrollo cerebral de los adolescentes. Se alteran las funciones como la atención, la memoria, el aprendizaje y el control de impulsos. Además, existe la prueba de que su consumo en edades tempranas eleva la probabilidad de desarrollar dependencia y de iniciar posteriormente el consumo de tabaco convencional.

Otro aspecto que preocupa demasiado es que los menores creen que los vapeadores son "seguros" o "menos dañinos", y eso reduce la percepción del riesgo. Sin embargo, los análisis han detectado casos de productos etiquetados como "sin nicotina" que sí la contienen. El no ser consciente del riesgo agrava el problema sanitario y aumenta la posibilidad de adicción.

Riesgos de los vapeadores

Los especialistas alertan de varios riesgos adicionales que van desde intoxicaciones por ingestión de líquidos hasta posibles efectos respiratorios y cardiovasculares. En casos más graves, han aparecido lesiones pulmonares asociadas al vapeo (EVALI), una condición de carácter muy grave. A esto se le suma que algunos vapeadores pueden contener sustancias cannabinoides o compuestos no declarados, lo que aumenta el riesgo toxicológico.

El vapeo y otras adicciones

Un factor relevante es que consumir estos cigarrillos electrónicos puede trasladarse a consumir otras sustancias o tener diferentes hábitos adictivos, sobre todo en adolescentes, debido a su etapa de desarrollo cerebral.

Las redes sociales juegan un papel fundamental en la manera de atraer a quienes consumen estos dispositivos o se ven tentados a ello, ya que se publicitan sin una base científica y lo presentan como algo "inofensivo" o incluso "moda" para generar atracción a este producto.

Por lo que el problema del vapeo no se limita solo al producto, sino a un conjunto de varios factores que hacen que los más jóvenes caigan con facilidad en seguir las modas o en consumir algo que parece un dispositivo que no causa consecuencias a largo plazo.

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