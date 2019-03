¿Qué remedios hay contra la aerofobia? Uno de cada cuatro españoles sufre miedo a volar

Uno de cada cuatro españoles sufre aerofobia, o lo que es lo mismo, miedo a volar. Para ayudar a los viajeros a superar este miedo durante el vuelo existen diferentes remedios. Desde aplicaciones de móvil que te ayudan a salir del avión, aunque sea de forma mental, hasta listas de música.

Lo mejor es pensar en la seguridad que tienen y elegir la parte delantera del avión o cerca del pasillo para olvidarnos de las ventanillas. Otro remedio es aislarnos con música, hay listas en aplicaciones con canciones para relajarse, "Someone like you" de Adele es uno de los temas que recomiendan los expertos como más relajante. También podemos encontrar manuales, cursos contra la aerofobia o aplicaciones anti pánico.

No obstante, los datos son los que mejor reflejan que hay una mínima posibilidad de sufrir un accidente mortal en un avión, en concreto la posibilidad es una entre 45 millones.