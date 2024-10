Trifalia, difalia y la respuesta médica : "No tiene sentido tener dos penes"

Ya en 1895 la Royal Scientific Society había documentado la existencia de "rarezas humanas". A esta asociación pertenecieron científicos de la talla de Albert Einstein, Isaac Newton o Stephen Hawking. Fue creada en 1662 y está reconocida como la sociedad científica más antigua de Reino Unido y, según la Enciclopedia Británica, la más antigua del mundo. Nadie duda que marcó la historia de la ciencia.

Precisamente hace más de siglo y medio el periódico Boston Sunday Post se hizo eco de una lista de "rarezas humanas" en las que se incluía la araña de Norfolk, una cabeza humana con seis piernas peludas, la mujer pez de Lincoln, parecida a una sirena, el hombre de cuatro ojos de Cricklade y un hombre de dos cabezas llamado Edward Mordrake que acabó convirtiéndose en toda una leyenda.

Dentro de la mitología podemos enumerar diferentes seres "extraños" que, probablemente en los tiempos que corren, encontrarían explicación científica, o no. Recientemente, por casualidad, unos estudiantes de medicina de la Universidad de Birmingham descubrieron diseccionando un cadáver donado a la investigación un hombre con tres penes.

El hallazgo ha sido publicado por la revista Journal of Medical Case Reports y en ella se explica que se trata de un varón blanco de unos 78 años que presentaba "dos penes supernumerarios pequeños apilados en una orientación sagital posteroinferior al pene primario. Cada cuerpo del pene mostraba sus propios cuerpos cavernosos y glande. El pene primario y el más grande y superficial de los penes supernumerarios compartían una única uretra, que atravesaba el pene secundario antes de su paso por el pene primario. Una estructura similar a la uretra estaba ausente en el pene supernumerario más pequeño".

Se trata de un caso de trifalia y desde la Newsletter de Antena 3 hemos querido preguntar a los expertos para saber qué es esta anomalía tan extraña. El doctor Venancio Chantada, anterior Secretario General de la Asociación Española de Urología, ha contestado a nuestras dudas.

La trifalia es una alteración en el desarrollo embrionario "extremadamente rara", que según el informe, afecta a uno de cada cinco o seis millones de hombres vivos. El doctor Chantada explica que "entre la tercera y cuarta semana de vida del embrión masculino hay una alteración en la fusión de la cloaca, no se fusiona, queda dividida en dos, y en este caso en tres, y por eso estamos hablando de que aparecen tres penes".

Entre los años 1606 y 2023 solo se han podido documentar 168 casos de anomalías de esta índole. 112, eran de difalia de los cuales en 50 se apreció pseudofalia. Si nos centramos en trifalia solo hay un antecedente registrado, el de un bebé recién nacido en Irak hace dos años. "La trifalia es tan infrecuente que solo hay dos casos descritos. Eso no quiere decir que no haya más, es evidente, o es probable, que alguien que haya padecido esa alteración embriológica la haya ocultado, me imagino que por vergüenza o por miedo. Pero solo hay descritos dos casos, el de la autopsia y el de un niño recién nacido en Irak", señala el doctor Venancio Chantada.

El estigma social

Efectivamente, el estigma social puede ser una causa por la que se justifiquen tan pocos casos de esta anomalía, aunque lo cierto es que los expertos, aunque asumen que habrá más casos, "no serán muchos más". "No dudo que hace 100 años se hubiesen ocultado casos, pero hoy en día creo que la prevalencia es la que hay", dice el doctor para insistir en que, como "todo son suposiciones, no hay documentación". Eso sí, nos da un ejemplo de su infancia "Cuando yo era un niño recuerdo que había una vecina que decían que tenía un pequeño pene. En realidad, lo que tenía, era una patología suprarenal. Había desarrollado el clítoris y era más prominente. La mujer pasó a ser una mujer con un pene aunque en realidad no lo era, era una mujer con un desarrollo un poco más exagerado del clítoris", dice el urólogo sobre años pasados o entornos rurales con mal acceso a la medicina porque está seguro de que "ningún niño quiere tener dos penes, seguramente estará deseando corregir este tema".

Tanto la difalia como la trifalia en este caso en concreto son anomalías que se detectan por norma general al nacer. El pene está compuesto por tres estructuras: dos cuerpos cavernosos, que son los que se insuflan de sangre y producen la erección, y un tercer cuerpo que es el esponjoso por donde va la uretra. "Todo eso tiene que funcionar en consonancia. Los cavernosos se dilatan para la erección y el esponjoso para la micción o eyaculación. Para que los dos penes funcionen adecuadamente tienen que tener esas estructuras desarrolladas al 100% y habitualmente eso no es así. Por eso, la mayoría de los hombres que tienen una bifalia acaban operándose muy tempranamente, porque se diagnostica lógicamente ya en el momento del nacimiento y se suele extirpar el pene que está incompleto, porque no tiene sentido tener dos penes", explica el médico para añadir: "Hoy en día tenemos un arma que es la resonancia mononuclear magnética, que hace un estudio morfológico de la anatomía de ese pene y se ve cuál de los dos está desarrollado por completo. Lo correcto es extirpar el falo secundario, el que no tiene la función completa".

En el caso del varón de 78 años, el informe apunta a que la trifalia podría haberle provocado "déficits funcionales como infecciones del tracto urinario, disfunción eréctil o problemas de fertilidad". "Habitualmente, la bifalia va asociada con otras anomalías del desarrollo embrionario, no suele venir sola. Algún caso vino aparejado con una duplicidad de la vejiga, de la próstata, alteraciones músculo-esqueléticas, por ejemplo, a un paciente le faltaba el desarrollo muscular de un glúteo mayor... Hay anomalías de causas congénitas o embrionarias y, aparte que hay que solventarlas, con respecto a la duplicidad del pene puede haber más posibilidades de que haya una infección, una dificultad, no porque el hombre sea infértil, seguramente la función testicular la tiene conservada, pero puede haber alguna dificultad de expulsar el semen hacia el exterior" diagnostica Venancio Chantada. Porque matiza, "hay que intentar averiguar cuál de los dos falos es predominante y, a veces, es muy complejo porque se diagnostica en la etapa infantil donde todavía no hay erecciones".

Precisamente, sobre el cadáver estudiado no se descarta que no sufriera dolor con las erecciones, sin embargo, el doctor aclara: "Muchos penes accesorios nunca tienen erección ni ningún tipo de función dinámica, pero si tuviesen erección estamos expandiendo tres órganos dentro de una sola piel y eso podría provocar dolor. Lo habitual es que el pene predominante tenga una erección normal".

