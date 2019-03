Sociedades científicas denuncian la venta de homeopatía en farmacias

Sociedades científico médicas han denunciado la venta de productos homeopáticos en las farmacias al considerar que contribuye a generar confusión entre los pacientes que acuden a estos establecimientos buscando medicamentos que curen sus dolencias y en las que encuentran también "pseudoterapias".

Así lo han advertido la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) en la inauguración de la jornada "Pseudociencias y pseudoterapias. Una verdad igualmente incómoda".

El presidente de COSCE, Nazario Martín, ha subrayado que todo aquello que no esté avalado científicamente "no debe estar en la farmacia", donde sólo se deberían dispensar productos que curen y cuya eficacia esté contrastada científicamente. No es el caso de los productos homeopáticos, que no tienen que demostrar su eficacia curativa, sino simplemente criterios sanitarios de seguridad.

"No se deben mezclar conceptualmente estos dos productos", ha afirmado por su parte el presidente de FACME, Fernando Carballo, quien ha pedido que se diferencie claramente lo que se dispensa en las farmacias -medicamentos- de lo que se vende en las parafarmacias, donde podría situarse la homeopatía.

Según Carballo, en España se mezclan medicamentos y parafarmacia, con lo que se contribuye a confundir a la población.