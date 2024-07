Sara López, la científica que podría frenar a las 'neuronas de la muerte' del Alzheimer: “Puede que ahora haya esperanza”

“En ciencia, por lo general, las cosas no salen”, asegura la investigadora del Instituto de Biomedicina y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid, Sara López. “Así que siempre voy con la perspectiva de voy a intentarlo, pero esto no va a salir. De repente me pongo a analizar los datos y veo que está saliendo, ¡que se están frenando las neuronas de la muerte por Alzheimer o por sobre excitación de nuestro cerebro tras consumo de ciertas sustancias!”, nos explica con alegría en el laboratorio en el que suele trabajar.

Por la investigación que está desarrollando en estos momentos se le ha apodado como la chica del cable. “Me encanta la serie, así que estoy encantada”, dice entre risas. Tiene una explicación, ella se encarga de comprobar la comunicación del calcio intracelular con las neuronas. Cuando éstas se desregulan provocan las llamadas neuronas de la muerte que destruyen a todas las demás. “Trabajo en una salita en la que veo las órdenes que da el calcio a las neuronas. Veo cómo se comunican a través de las ondas de calcio -afirma la investigadora-. Esos sus mensajes y analizo cómo se comportan”.

Sara López dedica su tesis doctoral al calcio intercelular. Acompañada por sus directores de tesis, Carlos Villalobos y Lucía Núñez, la doctoranda busca conocer todos los “mensajes” del calcio que matan a las neuronas cuando aparece la proteína Aβ. “La β-amiloide es una proteína que forma agregados y asentamientos entre las neuronas y es uno de los factores causantes del Alzhéimer. Cuando aparece esta proteína el calcio solo envía mensajes de muerte a las neurona. Mi trabajo consiste entonces en encontrar moduladores capaces de proteger a las neuronas en el momento que el calcio comience a mandar estos mensajes. Son los llamados neuroprotectores”, explica la investigadora del Instituto Mixto CSIC-UVa. Sara ha encontrado hasta el momento dos neuroprotectores eficaces para salvar a las neuronas de la muerte.

Este tratamiento, de momento en un estadio muy experimental, obtendría esas dos moléculas de la raíz de una planta silvestre encontrada en Brasil, lo que dificulta su obtención, “pero hemos comprobado que son fáciles de sintetizar químicamente y se pueden modificar para que sean más fácil de absorber por las neuronas”. Podríamos decir que obtenerlas de la naturaleza es difícil, pero fácil químicamente”, asegura.

Hoy por hoy, el Alzhéimer, al igual que muchas otras enfermedades neurodegenerativas, no tiene cura. Sin embargo, como concluye la doctoranda “puede que ahora haya esperanza”. En este camino en la búsqueda de la cura contra el Alzhéimer la investigación es fundamental, sin embargo, tan importante es investigar como contar lo que se investiga. “La divulgación es un deber de los científicos. Nuestras investigaciones están financiadas con dinero público, así que debemos dar a la sociedad lo que ella nos está dando. Y aunque muchas veces tratamos temas muy complejos en los laboratorios, yo creo que no existe ningún tema que no se pueda hacer accesible para toda la población”, reflexiona la ganadora y finalista de los concursos divulgativos Hilo Tesis y Tu Tesis en Tres Minutos.

Según datos de la Fundación Pasqual Maragall, el Alzheimer es uno de los problemas de salud que más preocupa a la población española, situándose en segunda posición, muy cerca del cáncer. Por ello, hoy la divulgación -y la financiación- de estas investigaciones es más relevante que nunca.

