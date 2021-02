Los sanitarios comenzarán a recibir la vacuna del coronavirus de AstraZeneca este fin de semana

A España está previsto que en lo próximos días lleguen a España más de un millón 800 mil dosis de la vacuna de AstraZéneca. Aunque, la Comisión de Salud Pública, dependiente del ministerio de Sanidad, aún no ha decidido si se le va a poner a los mayores de determinada edad.

En la sesión de este jueves se ha acordado que a partir de este fin de semana, con la vacuna de AstraZeneca, se empiece a vacunar a los profesionales sanitarios no incluidos en los grupos 2 y 3.

Las primeras dosis que llegarán este fin de semana serán para el personal que no es de primera línea y que trabaja en centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, según la definición recogida en la Estrategia de Vacunación aprobada por el Sanidad.

Fernando Simón decía esta tarde en una rueda de prensa, que por lógica, a esas edades se administrarán vacunas que no ofrezcan ningún tipo de duda sobre si serán eficaces o no. Lo que descartaría en un principio utilizar esas dosis de AstraZeneca para mayores de 65 años y se destinarán por tanto a otros grupos vulnerables como los sanitarios. Aunque la respuesta definitiva aún se está debatiendo.

La Comisión también está debatiendo cuál será el siguiente grupo en ser vacunado cuando acabe la primera fase.

Recomendación de no vacunar a los mayores de 65 años

La mayoría de países europeos no usará la vacuna AstraZeneca para vacunar a personas mayores de 65 años ante la falta de información sobre los efectos en la población de esa edad. En Reino Unido y la República Checa sí apuestan por ese preparado que la farmacéutica ha elaborado junto a la Universidad de Oxford.

La Agencia Europea del Medicamento emitió el viernes pasado un dictamen positivo sobre la comercialización de la vacuna de AstraZeneca en la Unión Europea a partir de los 18 años hasta los 55.

La AEM no ha emitido ninguna restricción para no vacunar a los mayores, solo que no hay datos suficientes para precisar su efectividad en ese tramo de población.

