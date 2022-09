Sanidad ordena la retirada de lotes de omeprazol y otros dos fármacos

Este miércoles, las autoridades sanitarias han ordenado la retirada del mercado de un lote de omeprazol, fármaco que trata la acidez estomacal. Esta decisión de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) se ha tomado después de que se detectasen impurezas en el producto.

El lote de Omeprazol retirado

El fármaco en retirado por la AEMPS es el 'Omeprazol Altan' de 40 miligramos y el lote en cuestión es el 22CO169, que caduca el próximo 31 de marzo, en 2023. Esta producido y comercializado por la empresa Altan Pharmaceuticals S.A..

Una vez han salido a la luz esas impurezas, la AEMPS ha solicitado que se retiren del mercado "todas las unidades distribuidas de los lotes afectados", así como su envío de vuelta al laboratorio "por los cauces habituales".

La AEMPS ordena retirar lotes de otros dos fármacos

No obstante, este lote de omeprazol no ha sido el único medicamento que ha retirado la AEMPS. La solución para perfusión 'Fisiológico B.Braun 0,9%' también se ha visto afectada en el lote 22275452. Concretamente, se han detectado "fugas en la base del frasco" de algunas unidades de este fármaco utilizado en pacientes deshidratados.

De la misma manera, la Agencia perteneciente al Ministerio de Sanidad ha ordenado que se devuelvan dos lotes del medicamento antifúngico 'Voriconazol Dr. Reddys' de 200 miligramos en polvo para solución para perfusión EFG. Los lotes que se han visto afectados son el 100006D, que caduca el 31 de enero de 2025; y el 2100240B, con fecha de caducidad el 31 de marzo de ese mismo año.

Ambos lotes han sido ya retornados a su distribuidor, Reddy Pharma Iberia S.A.. El problema con estos lotes, tal y como ha explicado la AEMPS, se debe a que el fabricador del medicamento, Mefar Llac Sanayii A.S., no cumplió con las normas establecidas de correcta fabricación. Si posee uno de estos medicamentos en casa, compruebe que no corresponden a los lotes indicados.