Sanidad impondrá el miércoles el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios de toda España

La mascarilla volverá a ser obligatoria a partir de este miércoles en los centros sanitarios y hospitales de toda España. Así lo ha impuesto el ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, después de no llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas. España todavía no ha llegado al pico de contagios de enfermedades respiratorias que ha puesto en aprieto a los centros sanitarios.

El Ministerio de Sanidad ampara jurídicamente a las comunidades que ya han implantado esta obligatoriedad. El departamento que dirige Mónica García lo hará mediante una declaración de actuaciones coordinadas regulada por el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y que "obliga a todas las partes" incluidas en ella.

Hasta ahora solo seis comunidades habían aceptado la propuesta de Sanidad: Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y, desde mañana, Canarias y Asturias. El resto de territorios abogaba por un uso recomendado y así se lo han trasladado a la ministra García durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esta declaración de actuaciones coordinadas implicará que ellas también deban imponerla. La mascarilla será obligatoria en los centros sanitarios.

Sanidad busca unificar la protección de los ciudadanos independientemente de la comunidad en la que vivan, además de dar un soporte jurídico a las comunidades que sí que han optado por hacerla obligatoria en centros de salud y hospitales. Es una fórmula que ya se utilizó durante la pandemia de covid-19 para imponer restricciones como limitaciones horarias de la hostelería, cerrar el ocio nocturno o prohibir fumar en la calle una vez las comunidades recuperaron sus competencias al acabar el estado de alarma. La declaración, que "obliga a todas las partes incluidas en ella", debe "responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública", entre otros supuestos.

Autojustificación de baja de tres días

El uso de mascarilla obligatoria no es la única medida que busca sacar adelante sanidad. Mónica García ha anunciado en una entrevista en Onda Cero que estudian "la autojustificación de la baja de tres días para aquellos que tengan una enfermedad leve". Es decir, "basta con una declaración responsable" y no sería necesario acudir al médico cuando una persona está enferma con síntomas leves para "no burocratizar más". Con esto, insiste la ministra, se descongestionaría la atención primaria.

García ha defendido que es "una medida que se ha tomado en otros países y es una demanda histórica de los profesionales de atención primaria". Urge poner fin al "colapso" de los ambulatorios, el sistema se está "debilitando" y la medida ya se está analizando con otros ministerios como el de Seguridad Social.