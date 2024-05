Repunte de covid con síntomas digestivos en Pontevedra

Parecía que ya había pasado, pero el Covid continúa entre nosotros. Tanto es así que en el área sanitaria de Pontevedra han sufrido un nuevo repunte estos últimos días. "No es alarmante, pero sí es reseñable. Todos nos hemos sorprendido", explica el doctor Adolfo Baloira, jefe de sección de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

En un solo día, en el hospital de Montecelo, llegaron a atender a 200 personas en el servicio de Urgencias. No todos ellos dieron positivo en Covid, ni mucho menos, pero sí un "pequeño porcentaje" y eso les llevó a analizar qué estaba ocurriendo.

Primeramente, insisten los especialista, hay que recalcar que no existe un perfil concreto de positivo, "había mayores y jóvenes", pero sí algo en común: "eran pacientes que no se habían vacunado en el último año". Y, aunque sus síntomas no eran especialmente graves —respondían sobre todo a cuadros de diarreas y problemas gastrointestinales— sí hacen hincapié en la necesidad de seguir inmunizándose.

"Las vacunas tienen su mayor efectividad durante un año, después casi desaparece, y con las nuevas vacunas se va combatiendo a las nuevas variantes", explica el doctor Baloira.

Los síntomas digestivos son propios de la variante Ómicron, la más extendida en estos momentos, y por ello todos los pacientes que llegaron a Urgencias lo hicieron con las mismas dolencias. Además, la ausencia de mascarillas, una mayor interacción social y la climatología han influido en este repunte en la zona.

Por ello, para los que se habían olvidado de las vacunas, los médicos recuerdan la importancia de continuar con ellas. "Quizás no para la población general, pero sí para determinados grupos de riesgo", dice Baloira. Estas personas son las consideradas como de edad avanzada, "podríamos decir que a partir de los 70 o 75 años", en situación frágil por enfermedades crónicas, pacientes oncológicos, etc…

Además, no solo se ha registrado un repunte de Covid en el área sanitaria de Pontevedra, también de Gripe A. "La climatología es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, ha influido mucho", insiste el experto en neurología.

Pese a esto, no se han registrado ingresos en planta, ni pacientes graves. Todos los positivos en el virus fueron derivados a sus viviendas para tratar los síntomas digestivos que provoca esta nueva variante.

