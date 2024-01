¿Qué son las "farmacias deportivas" que impulsará Canarias?

La sanidad pública canaria permitirá a sus médicos recetar 'actividad física' en farmacias deportivas. El objetivo de esta medida no es otro que mejorar la calidad de vida y la salud de las personas y, a la postre, reducir el gasto sanitario y farmacéutico. Porque, de todos es sabido, que un cuerpo sano necesita ir menos al médico y menos fármacos. Va dirigido inicialmente a una población con patologías previas, problemas cardíacos o sobrepeso.

El programa, que ya cuenta con un presupuesto de 600.000 euros, contempla que sea el propio personal médico y después un educador físico deportivo quienes realicen un examen sobre la condición física del paciente y diseñen un programa individualizado de ejercicio, bajo las pautas marcadas por el facultativo.

La idea es que tanto el asesoramiento como el ejercicio físico sean gratuitos y para ello es necesaria una coordinación con el sector deportivo con el fin de llegar a todos los rincones de las islas, incluso donde no haya centros públicos para la práctica de ejercicio físico. De manera que un médico podrá derivar a pacientes a un centro deportivo privado y esto lo costeará la sanidad pública. Serán las que ya han venido a llamar "farmacias deportivas"

Hacer deporte por prescripción médica

El proyecto acaba de firmarse y esperan que pueda estar funcionando en 2027 pero ya está recibiendo felicitaciones tanto por parte de los médicos, entrenadores y de los propios pacientes.

El Dr. Pedro Laynez, Jefe del Servicio de Medicina Interna de Hospiten, reconoce que se lo prescribe con mucha frecuencia a sus pacientes porque "beneficia no solo a personas con riesgo vascular, problemas articulares o respiratorios. Es fundamental para combatir problemas psicológicos porque el ejercicio físico da satisfacción y bienestar general que no es otra cosa que salud".

La mejor manera de mostrar los beneficios es con el ejemplo. José Antonio tiene 63 años tiene varias operaciones, una de ellas grave en la rodilla que lo dejó algún tiempo sin autonomía. "A pesar de los años y las operaciones no tomo medicación, no siento dolor y me encuentro mejor que nunca. Después de la convalecencia decidí que tenía que tomar las riendas y empecé a entrenar en un gimnasio. Hoy mi vida es mucho mejor y le recomiendo el ejercicio físico a todo el mundo"

"Llevábamos demandando esta receta deportiva muchísimo tiempo", así nos resume Samuel Sarmiento, CEO de los centros de entrenamiento activaTraining de Las Palmas de Gran Canaria, su alegría al conocer la noticia de la puesta en marcha de la receta deportiva. "Lo más interesante de todo es que vamos a trabajar coordinados los médicos, enfermeros y profesionales de la actividad deportiva y eso va a mejorar mucho los resultados" Asegura además que esta iniciativa permitirá que mucha gente que hasta ahora no se había acercado al deporte, lo haga, aunque sea por mandato facultativo.