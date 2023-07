¿Qué pasa si tomas un producto caducado?

Uno de los problemas que tenemos los españoles es que tiramos mucha comida a la basura. En España, la ley que pretendía atajar este problema se ha quedado en un cajón por la disolución del Congreso de los Diputados después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocase las elecciones generales del23J. Otros países ya han puesto en marcha medidas, como Reino Unido.

Los supermercados del país británico ya están dejando de poner la fecha de caducidad en determinados productos. El objetivo es acabar así con el despilfarro de comida. Carmen, ciudadana española que vive en Londres, ha notado como frutas y verduras envasadas ya no tienen fecha de caducidad. Así lo ha explicado a Antena 3 Noticias: "Sobre todo, los frescos ya no tienen la etiqueta de fecha de caducidad".

Esto es lo que pasa si tomas un producto caducado

En los lácteos, por ejemplo, la fecha de caducidad se ha cambiado por fecha de consumo preferente. Consumir un producto con fecha de caducidad pasada podría tener consecuencias. Sin embargo, el consumo preferente sí permite ingerir el producto días después.

"Podría traspasarse esa fecha y no por ello incurriría la persona en un riesgo alimentario", detalla Juan José Badiola, del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes. No obstante, "hay productos que puede no pueden asumir esa recomendación" como los lácteos caducados. Consumir este tipo de productos caducados puede producir "fundamentalmente problemas gastroentéricos". Pero también pueden producir "problemas más graves", detalla Badiola.

Exposición a microorganismos patógenos peligrosos

Tras consumir productos caducados pueden aparecer graves problemas como listeria. Según los expertos, esto puede tener riesgos en Reino Unido. En España la leche está esterilizada a 135 grados y en Reino Unido, pasteurizada a 70 grados. Al consumir productos caducados podríamos exponernos a microorganismos patógenos peligrosos.