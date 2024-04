¿Por qué debemos evitar el plátano y el kiwi si tomamos pastillas para la tensión?

Los beneficios para la salud del plátano o el kiwi están fuera de toda duda. El primero es una de las fuentes de potasio más accesibles, mientras que el segundo es de sobra conocido por proteger el sistema inmunológico y por su alto contenido en vitamina C.

Pero, como casi siempre en la vida, no todo es blanco o negro y lo que puede ser muy bueno para unos, a lo mejor, no lo es tanto para otros, o no en el mismo momento. Por ello, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña ha lanzado una campaña para advertir a sus pacientes de las interacciones que puede haber entre algunos alimentos, aún siendo saludables, y ciertos tratamientos.

Bajo el lema: “Tu medicación. Un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación”, los farmacéuticos tratarán de explicar las combinaciones que podrían restar eficacia a tratamientos como los anticoagulantes, las estatinas, los antibióticos o fármacos tan habituales en cualquier botiquín como el paracetamol o el ibuprofeno.

Es el caso, por ejemplo, de la combinación de plátano, kiwi y enalapril, un medicamento muy frecuente para controlar la hipertensión arterial. Si son ustedes de los que desayunan un bol de estas frutas junto con su pastilla, sepan que deben cambiar de hábito.

Y hablando de desayuno, sea o no la comida más importante del día –tema que daría para otro debate- lo que seguro que no es es el mejor momento para tomar levotiroxina, generalmente recetada para el hipotiroidismo. Mejor hacerlo en otro momento del día.

El brócoli y el tomate no casan con la digoxina

Otra combinación desaconsejada. La digoxina, que se receta para las arritmias cardíacas, no es la mejor amiga del brócoli y el tomate, y ojo por qué si nos vamos de barbacoa y se nos levanta dolor de cabeza, el ibuprofeno no es la mejor solución. Explican los farmacéuticos coruñeses que está desaconsejado junto con el consumo de carnes a la brasa.

Estos son algunos de los ejemplos pero hay bastantes más. A través de carteles informativos, vídeos y publicaciones en las redes sociales, los profesionales tratarán de transmitir a la población que hay que tomar precauciones con las interferencias que se pueden producir, tanto para cuidar su salud y evitar efectos secundarios, como para aumentar la eficacia de los tratamientos.

