Si te pinchas el dedo con una aguja incandescente no previenes el riesgo de sufrir un ictus

Los últimos días ha comenzado a circular por redes sociales un bulo que asegura que pincharse el dedo con una aguja incandescente ayuda prevenir el ictus o disminuir sus secuelas. Esta información no tienen ningún fundamento y pueden poner en riesgo a quienes sufran los primeros síntomas de esta enfermedad.

La doctora María Alonso de Leciñana, coordinadora del grupo de estudio de enfermedades cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (SEN), ha advertido que "los bulos son un peligro", ya que "una información inexacta o directamente falsa puede distraer la atención de aquello que es más importante".

Durante el simposio #IctusSinBulos, la neuróloga ha advertido de que además se está informando de "fórmulas maravillosas de alimentos mágicos que disminuyen el riesgo vascular", cuando lo que hay que hacer es "comer de todo, hacer ejercicio, no fumar y beber menos alcohol". "Si no centramos exactamente la información sobre los factores de riesgo que se deben vigilar para evitar que se produzca un ictus, la gente probablemente no va a hacer caso y va a aumentar el riesgo", ha señalado.

Ocurre lo mismo con la información que circula sobre los signos del ictus, como por ejemplo, que se tuerce la lengua, algo que puede ocurrir en "algunos casos, pero es mucho menos frecuente que la pérdida de fuerza o de lenguaje". "Si nos entretenemos en buscar ese signo estamos perdiendo tiempo para una atención urgente. Lo que hay que hacer es si alguien no habla o no mueve un lado del cuerpo llamar inmediatamente al 112", ha dicho.