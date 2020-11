María Neira, directora de Salud Pública de la OMS, sobre las restricciones: "Si se puede curar la herida es mejor que amputar el brazo"

Ante las dudas que surgen sobre cómo se expande el coronavirus y qué medidas son las mejores para combatirlo, la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, responde en directo a las preguntas de Matías Prats y Mónica Carrillo en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Están de acuerdo con la carta de la OMS?

Las recomendaciones que nosotros damos están muy en línea con la carta de la OMS. Sobre todo, es importante la ventilación natural y que haya renovación del aire, evitando los lugares cerrados y concurridos. Este es un virus respiratorio y la transmisión es respiratoria en los lugares pequeños.

¿Qué restricciones son más efectivas para frenar los contagios?

Depende de la situación epidemiológica, por lo que hay que hacer siempre una evaluación y tener la capacidad de monitorear si las medidas están dando los resultados esperados. Además, es muy importante un sistema de atención primaria muy bien definido, con funciones y tareas muy bien definidas, y sobre todo el sistema de rastreo, que tiene que ser interpretado y que tiene que ser usado para adaptar esas medidas. No hay una receta específica, sino una evaluación de riesgo y jugar con las medidas que tenemos que han demostrado ser eficaces. Además de la higiene, hay que evitar los lugares concurridos, cerrados y con contrato muy estrecho.

¿A qué responde la situación de que en Europa los casos de coronavirus sigan aumentando?

El virus ha encontrado la manera de transmitirse con mucha facilidad. No en todos los lugares del mundo estamos en la misma situación, pero efectivamente en Europa hay una intensidad en la transmisión y tenemos que estar vigilantes a la mortalidad causada por este virus teniendo en cuenta que ahora hemos avanzado mucho en el tratamiento de los casos, en cómo están protegidos los profesionales y en cómo se gestiona el rastreo. Por eso, es importante que las medidas que se pongan en marcha no sean siempre a más, sino ver cuáles son las que mejor funcionan e intentar que sean los más quirúrgicas posibles. Si podemos evitar amputar la mano, curar la herida en el dedo es muchísimo mejor que llegar a una medida tan radical.

¿Qué estrategia prefiere la OMS, convivir con el virus o enfrentarlo?

Lo ideal en un virus de este tipo sería la supresión y eliminar completamente el virus. No siempre es posible, no en todas las sociedades, no en todos los ambientes y todavía hay muchas preguntas que debemos responder.

¿Mantiene sus palabras de que nuestros hijos vivirán menos que nosotros?

Eso lo dije hace varios años con respecto a algunos factores de riesgo, como era la obesidad y las enfermedades no transmisibles.