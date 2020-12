Luis Enjuanes, virólogo del CSIC: "Las empresas pueden negar el paso a quienes no se vacunen de coronavirus"

El virólogo del CSIC Luis Enjuanes explica la importancia de ponerse la vacuna contra la covid-19 y lanza un mensaje a los más escépticos del medicamento.

El experto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) considera que la vacunación del coronavirus debe llegar a toda la población española: "Todo el mundo tendría que ponérsela cuando les toque, yo quisiera ser el primero pero lamentablemente tendré que esperar".

Enjuanes ha lanzado también un mensaje a los: "No te quieres vacunar, bien, yo no te puedo obligar, pero entonces no puedes entrar en institutos de enseñanza, en la universidad, etcétera". El experto afirma que incluso "puede haber empresas que se nieguen admitirlos" ya que están "haciéndose daños a sí mismos, a sus familiares y amigos más próximos".

La vacuna española

Luis Enjuanes lidera el equipo de una de las tres vacunas contra el coronavirus producidas por el CSIC y afirma que esta "induce una inmunidad esterilizante", una característica no presente en el resto de vacunas como la de Moderna, AstraZeneca y Pfizer junto con BioNTech.

Esta inmunidad al virus detiene la expansión del SARS-CoV2 en los sujetos donde ha sido probado. "Los ratoncitos que están vacunados, cuando después les administramos una dosis letal del virus, este no es capaz de crecer un poco porque están muy bien protegidos", explica Enjuanes.

La llegada de las vacunas del coronavirus al mundo

Las últimas declaraciones del Ministerio de Sanidad afirman la llegada de las primeras dosis de la vacuna de Pfizer para principios del año 2021. La campaña de vacunación ya ha comenzado en otros países como Reino Unido mientras Estados Unidos está listo para recibir mañana las primeras dosis de la vacuna en los centros hospitalarios.

Enjuanes considera que la distribución de la vacuna debe de ser global y llegar a los países en vías de desarrollo: "Hemos de ser, y yo creo que sí que lo somos, lo suficientemente inteligentes como para vacunarnos nosotros mismos y ofrecer la vacuna de forma cuasi gratuita a los países que no tienen una buena posición económica".