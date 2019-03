La ortorexia, una obsesión por comer de forma saludable que puede llevar a la desnutrición

La ortorexia es un trastorno alimentario que se ha incrementado en los últimos años entre las adolescentes. Quienes lo sufren se obsesionan con comer de forma saludable, sin darse cuenta de que cada vez comen menos y puede llevarles a la desnutrición.

"Planificaba todas mis comidas desde que me levantaba hasta que me acostaba, trataba de comer sin grasa y más proteínas que hidratos. No te das cuenta de que es una esclavitud", asegura una de las jóvenes en tratamiento.

Los primeros síntomas son evidentes cuando la dieta es su único tema de conversación, no hablan con los familiares e intentan aislarse en el gimnasio. El tratamiento es largo y complejo, basado sobre todo en el apoyo psicológico y terapias como el teatro, que les ayuda a reconciliarse con su cuerpo.