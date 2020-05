La OMS informa de dos nuevos síntomas del coronavirus: la dificultad para hablar y para moverse

Cada vez se conoce más sobre el coronavirus, nuevos detalles que hacen que sea más fácil detectar la enfermedad. En las últimas horas la OMS ha hecho públicos otros dos nuevos síntomas de los enfermos del covid: la dificultad para hablar y para moverse.

Según advierte la Organización Mundial de la Salud, si alguien nota estos dos nuevos síntomas se tiene que poner inmediatamente en contacto con su médico.

Un paciente que sobrevivió al coronavirus después de pasar 15 días muy grave ingresado en la UCI, comenzó a perder la movilidad del brazo tras recibir el alta. "En un primer momento no me di ni cuenta pero al levantarme de di cuenta de que no podía hacer nada, ni poner un móvil en la mano", cuenta Ramón.

Es pronto para hablar de certezas, pero los médicos han comenzado a detectar nuevas secuelas que deja el coronavirus en los afectados, y perder la movilidad es una de ellas. La doctora Judith Sánchez, del Hospital Vall d'Hebron, considera que es posible que antes "de los seis meses podamos ver ya qué tipo de secuelas definitivas puede dejar esta enfermedad que todavía no conocemos".

Pero solo son los pacientes más graves, los que estuvieron ingresados en la UCI, los que sufren este tipo de secuelas. La OMS también ha revelado un nuevo indicio: perder el habla.

También algunos especialistas recuerdan que es bueno proteger los ojos, ya que a través de ellos también se puede contagiar el coronavirus. Esta no es una información nueva, en China ya se alertó en un primer momento de este tipo de contagio.

"Los chinos obtuvieron muestras lagrimas y pudieron comprobar que estaba el virus también", explica un oftalmólogo. El ojo puede ser vehículo de entrada del covid y la lágrima puede ser un vehículo de contaminación del mismo.