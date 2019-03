El uso regular de ibuprofeno, un medicamento que se puede adquirir sin receta, aumenta la esperanza de vida en algunos gusanos y moscas, según un estudio. Los gusanos, la mosca de la fruta y la levadura tienen mayor esperanza de vida cuando son tratados con dosis regulares de ibuprofeno, según un estudio del A&M AgriLife Research de Texas (EEUU) y del Buck Institute for Research on Aging, publicado hoy en la revista PLoS Genetic.

Los investigadores aún no han determinado por qué el ibuprofeno, que suele emplearse para tratar el dolor y la fiebre, tiene este efecto en gusanos, en la mosca de la fruta y en la levadura, pero consideran que es interesante seguir progresando en esa línea. Uno de los investigadores del instituto de Texas el doctor Michael Polymenis relató que primero dirigieron sus estudios hacia la levadura de panadero y se dieron cuenta de que cuando se trataba con ibuprofeno "vivía más tiempo". "Entonces intentamos el mismo proceso con gusanos y moscas y vimos el mismo aumento de la esperanza de vida. Es más, estos organismos no solo vivían más, sino que parecían tener mejor salud", explicó Polymenis en Public Library of Science-Genetics, que también se hizo eco del estudio.

El tratamiento, suministrado en dosis comparables a las recomendadas en humanos, añadía aproximadamente un 15 % de esperanza de vida en las especies vivas que se usaron como modelo. En humanos, esto podría equivaler "aproximadamente a una docena más de años de vida con buen estado de salud". La investigación señala que el ibuprofeno afecta en un proceso todavía no implicado en el envejecimiento, lo que da nuevas vías para estudiar y entender el proceso de envejecimiento, según el doctor Brian Kennedy del Buck Institute. Pero lo que es aún más importante, según Kennedy, este estudio abre la puerta a nuevas investigaciones sobre lo que se ha dado en llamar medicamentos antienvejecimiento, pues existe razones para creer que hay otros fármacos que "pueden influir en la esperanza de vida y tenemos que estudiarlos".