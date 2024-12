Un hombre queda tetrapléjico después de estar tres meses ingresado por el virus del Nilo

Manuel Pedraza, un vecino de Gelves (Sevilla) de 65 años, ha quedado tetrapléjico tras contraer una infección por el virus del Nilo, y su esposa, Ana Sastre, denuncia que la falta de atención médica oportuna fue determinante en su estado. Después de tres meses de ingreso en el hospital, Manuel recibió el alta el pasado 25 de noviembre.

Según los informes médicos, el 22 de agosto, Manuel acudió a Urgencias del hospital Virgen del Rocío “con fiebre y malestar general”. Tras realizarle una radiografía y una analítica, la doctora le indicó que presentaba “picos de infección no graves” y le dio el alta domiciliaria. Ana Sastre recuerda que “horas después, una médica dice que no le va a hacer más pruebas porque ya le hicieron la analítica y la placa, que no sería necesario”.

Le recetaron paracetamol y lo enviaron de nuevo a casa

Manuel tiene que volver al hospital. Su mujer contó a los médicos que había sido operado de cáncer de garganta. En el momento de la traqueotomía, había sangre, que más tarde se supo que provenía de los pulmones. A pesar de tener 39,5 grados de fiebre y sentir que la movilidad en sus piernas se reducía, y la doctora le recetó paracetamol, por “petición del paciente”.

Sin embargo, la situación se agravó. Horas después, Ana Sastre llamó nuevamente a una ambulancia. “Se encontraba rígido como una piedra, no se le podía mover y ni siquiera el conductor de la ambulancia podía con él”, relata. Al llegar al hospital, le realizaron un TAC urgente, y su saturación de oxígeno cayó drásticamente, lo que llevó a los médicos a realizar maniobras de reanimación. Manuel fue ingresado en la UCI, donde permaneció 32 días. “Después lo trasladan al antiguo hospital militar (Hospital Doctor Muñoz Cariñanos), donde queda ingresado en una UCI intermedia de neumología”, comenta Sastre. El alta la recibe el día 25 de noviembre, tres meses después.

El informe médico refleja que Manuel fue infectado por “virus del Nilo”, y por ello permaneció “en UCI con múltiples complicaciones, principalmente infecciones respiratorias de repetición e imposibilidad para destete (reanimarle poco a poco)”.

Llevarán el caso a la Justicia

El informe de alta indica que sufre “parálisis flácida con tetraplejia y parálisis facial bilateral”, y requiere ventilación mecánica las 24 horas. Ana Sastre ha decidido llevar el caso a la Justicia, sin que de momento haya presentado denuncia, afirmando que “tiene el cáncer controlado y era completamente autónomo, podía hacer vida normal”. Ella sostiene que los dos días entre su primera visita a Urgencias y su ingreso en la UCI fueron definitivos para que haya quedado tetrapléjico.

