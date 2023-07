Galicia pone en marcha un 'cribado oportunista' para erradicar la hepatitis C

La hepatitis C es una enfermedad infecciosa silenciosa que cronifica y, en la mayoría de los casos, el paciente no sabe que la sufre. Por eso, desde el Sergas buscan erradicar este virus con un 'cribado oportunista'. En los próximos tres años quieren que la población gallega de entre 40 y 70 años haya hecho una analítica para saber si está infectado. En el Área Sanitaria de Ourense son más de cien mil los ciudadanos que pueden hacérsela.

Ya está en marcha en varios centros sanitarios de Galicia y busca poner fin al principal culpable de la cirrosis u otras enfermedades del hígado: "Es un 'cribado oportunista'. Lo llamamos así porque es temporal, no como los que se usan para la detección de tumores". Esto es lo primero que apunta Eloy Sánchez, jefe del Servicio Digestivo del CHUO, sobre este programa del Sergas que quiere erradicar la hepatitis C.

El doctor Sánchez destaca que el mayor problema de este virus "es que cronifica, nos infectamos, pasa desapercibido y se queda toda la vida". Para conseguir terminar con él, durante "los próximos tres años incluiremos a todos los ciudadanos que tengan entre 40 y 70 años en este cribado". Lo harán progresivamente, de década en década: "Nos centramos en este grupo de edad porque la enfermedad se conoce desde los 90 y creemos que son los que pueden tener mayor riesgo", indica Eloy Sánchez.

Un pensamiento colectivo

La campaña ya está en marcha y en Ourense llamará a más de cien mil vecinos. Para realizar la analítica tan solo hay que comunicárselo al facultativo, o "cuando estas personas vayan al médico, inmediatamente salta una alerta en el sistema, y ahí se le pedirá el consentimiento al paciente para hacerla". Si durante este periodo no se llegase a toda la población diana, "se podría extender más tiempo", apunta el doctor.

Hoy en día existen tratamientos curativos a los que antes no se tenían acceso. Por eso, las analíticas ayudarán a intentar frenar los contagios: "Desde el punto de vista poblacional, si cortamos la cadena, no habrá más infecciones, es un pensamiento colectivo". El jefe del Servicio Digestivo del CHUO recuerda que la hepatitis C se transmite "por exposición a la sangre, por ejemplo, compartiendo instrumentos" con este fluido, por lo que la higiene es primordial.