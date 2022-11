¿El fin del Alzheimer? Un nuevo fármaco retrasa el desarrollo de la enfermedad

El fármaco experimental Lecanemab ha demostrado su eficacia contra el avance del Alzheimer.

Lecanemab actúa en las etapas iniciales de la enfermedad. Cuando alguien contrae la enfermedad de Alzheimer, la proteína beta amiloide se acumula en sus cerebros. Lecanemab es un anticuerpo que ha sido diseñado para dirigir al sistema inmunitario para que elimine el amiloide del cerebro.

El ensayo a gran escala implicó a 1.795 voluntarios con Alzheimer en etapa inicial. Se administraron dosis de Lecanemab cada quince días.

Los resultados, presentados en la conferencia Clinical Trials on Alzheimer's Disease en San Francisco y publicados en New England Journal of Medicine, no son sin embargo una cura milagrosa. La enfermedad continuó deteriorando la capacidad intelectual de los afectados, pero la velocidad en la pérdida de capacidades cognitivas se redujo en alrededor de una cuarta parte en el transcurso de los 18 meses de tratamiento.

Podría estar aprobado el próximo año

Los órganos reguladores de los EEUU ya están evaluando los datos y pronto decidirán si se puede aprobar Lecanemab para un uso más amplio. Las compañías farmacéuticas implicadas en el desarrollo del nuevo medicamento son Eisai y Biogen, que planean comenzar el proceso de aprobación en otros países el próximo año.

Las personas que participaron en el ensayo y sus familiares tienen la esperanza de que Lecanemab los ayude a combatir el Alzheimer.

También hay efectos secundarios como sangrado cerebral, que se registró en el 17% de los participantes e inflamación cerebral en el 13% de los participantes en el ensayo. Al menos el 7% del total de participantes dejó de tomar el medicamento debido a sus efectos secundarios.

Los investigadores también dijeron que los amiloides presentan una parte del problema pero que hay otros elementos como la proteína tóxica llamada tau que se encuentra allí donde las células cerebrales están muriendo, que también deben tenerse en cuenta.

Después del diagnóstico, los pacientes tienen de media unos 16 meses en los que pueden vivir de forma independiente y con el nuevo medicamento ese tiempo se puede extender hasta los 19 meses. Los expertos han puntualizado que los pacientes se beneficiarán aún más cuando tomen el medicamento en una etapa temprana.

Hay más de 55 millones de personas en el mundo que padecen la enfermedad de Alzheimer y se prevé que la cantidad de personas con la enfermedad de Alzheimer supere los 139 millones para 2050.