Dormir mal puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad del Alzheimer

Quizás no sepamos la importancia de un buen descanso hasta que nos falta. Dormir es el motor que nos hace día a día tener la energía necesaria para no desfallecer, pero una mala calidad del sueño tiene no sólo consecuencias en el estado físico sino también en la salud. Investigadores del BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC) han demostrado una asociación entre la calidad del sueño y la patología relacionada con la enfermedad de Alzheimer en personas sin deterioro cognitivo.

Los resultados de este trabajo se han publicado en 'Brain Communications' e indican que la mala calidad del sueño está relacionada con un incremento de la patología de la enfermedad de Alzheimer. La muestra que se ha estudiado es de 1.168 adultos mayores de 50 años, incluyendo biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer en el líquido cefalorraquídeo, rendimiento cognitivo y calidad del sueño.

Dormir menos de 7 horas incrementa el nivel de las proteínas p-tau y t-tau, biomarcadores "clave" para medir el riesgo de Alzheimer en la fase preclínica de la enfermedad. Los investigadores indican que comprender cómo y cuándo la falta de sueño contribuye a la progresión de la enfermedad "es importante" para el diseño e implementación de futuras terapias y han defendido la importancia de estos hallazgos