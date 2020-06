Fernando Simón, sobre el desfase de datos: "No creo que sea sensato pregonar que los 43.000 fallecidos sean por coronavirus"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha dado el balance de casos de coronavirus en las últimas 24 horas donde ha detallado que se ha dado un fallecido por el virus.

Simón ha señalado que en esta semana se han detectado en "57.372 casos sospechosos, la mayoría en atención primaria. El 86% de los sospechosos han sido sometidos a test de PCR en atención primaria y en los hospitales el porcentaje asciende al 90%", aunque indica que el "ideal sería el 100% pero son cifras muy buenas".

Simón ha sido preguntado sobre los casos en Portugal tras decidirse abrir las fronteras el 22 de junio con este país. A ello, Simón ha querido señalar que "no considero que pueda ser de mayor riesgo que otros países europeos".

Respecto al conteo de los datos de coronavirus Simón ha querido señalar que "en algunas comunidades ha habido duplicidades, en otras se han contabilizado casos sin confirmación o ha habido errores. Se está corrigiendo. Nos quedan unos días. Serán lo más claros posibles".

También ha sido preguntado sobre el posible contagio de varios sanitarios del hospital Gregorio Marañón, en Madrid, a lo que ha respondido que dichos sanitarios tienen una vida social, una familia, el trabajo y aveces una fiesta como esta. Fiestas grandes de este estilo no se deberían de realizar sin mantener las distancias. Es difícil saber el punto de infección. Después de toda la carga de trabajo yo comprendo que haya algún momento de relajación con los compañeros".

¿Se siguen cumpliendo las normas?

Fernando Simón ha querido señalar que "yo apenas salgo a la calle. Así que no puedo tener un percepción de lo que está pasando en la calle. Lo poco que veo es que sí hay más gente, pero al mismo tiempo se ve que la gente es más consciente, no todos, pero al mismo tiempo la mayor parte respetan las distancias y utilizan mascarillas".

Desfase de datos

Simón ha querido responder sobre el desfase de datos de fallecidos que da el Gobierno respecto a los que dan diferentes organismos como el Sistema de Monitorización de Mortalidad (MoMo), que señala que son cerca de 43.000 muertos por coronavirus.

"Nosotros lo que no podemos dar datos que no sabemos qué significan. Sabemos que tenemos casi 28.000 fallecidos, esa es una parte muy importante de esos 43.000 de exceso que hemos observado. Sabemos que entre esos 28.00 o 29.000 casos alguno puede haber fallecido con el virus pero no por causa del virus. Pero entendemos que en la situación en la que estamos tiene que quedar reflejado en esa estadística. También sabemos que habrá un número que es probable que haya muerto de coronavirus y al no tener un diagnóstico de confirmación no figura entre los datos de coronavirus. También sabemos que entre ese exceso de fallecidos, hasta 43.000 desde los 28.000, sabemos que habrá personas que a lo mejor se han infectado, no han tenido un diagnóstico de coronavirus y han fallecido de otra causa", ha señalado Simón.

Además ha añadido que "también sabemos que entre esos 13.000, además de los 28.000 que tenemos por coronavirus, sabemos que entre esos habrá alguno que han fallecido por otras causas sin estar infectados por coronavirus y que han sido un exceso de defunción por múltiples razones" y ha querido zanjar el tema señalando que "no creo que sea sensato sabiendo que hay muchos grupos diferentes pregonar que los 43.000 han fallecido por coronavirus".