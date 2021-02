España es el primer país de Europa con más pacientes ingresados por coronavirus en la UCI en la tercera ola

Aunque el número de contagios de coronavirus sigue bajando, la tasa de ocupación de camas de UCI en los hospitales es elevada. España es el quinto país de mundo, y el primero de Europa, con más pacientes ingresados en la UCI en esta tercera ola. A España solo le superan los países más poblados del mundo, como Estados Unidos, India, Brasil y México.

La ocupación de UCI en Estados Unidos es de 20.407 pacientes, en India 8.944, en Brasil 8.813, en México 4.798 y en España 4.432.

Pedro es un paciente con coronavirus que ingresó en la UCI el mismo día que su madre. Ninguno de los dos avisó al otro para que no se preocuparan. "Yo ingresé por la tarde, y a los dos días me enteré que mi madre estaba en la planta de arriba". Asegura que no le quisieron decir nada por no preocuparlo.

A los pocos días, María Ignacia, la madre de Pedro, fallecía "diez minutos me autorizaron para bajar a ver a mi madre y estuve con ella".

Pablo tampoco pudo ir al entierro de Carlos, su abuelo, ni pudo despedirse de él por el coronavirus. "Un golpe de realidad de lo que es el covid", afirmaba Pablo, que cuenta que se contagió en los primeros días de pandemia, cuando el coronavirus era un gran desconocido. y asegura que estuvo en contacto con él toda su familia.

Pedro, un paciente de coronavirus, reconoce que se pone malo cuando ve que las personas no son conscientes de la gravedad del coronavirus. que ya ha dejado a millones de fallecidos en todo el mundo.