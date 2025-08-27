Dormir menos de 7 horas al día puede hacer que engordes hasta 5 kilos al año aunque hagas dieta

La cerveza, la paella o un helado de postre paseando por la playa pasan factura a muchos cuando acaban las vacaciones. Pueden llegar a coger varios kilos que en la operación septiembre, buscan quitarse. De hecho los gimnasios sufren un boom de inscripciones en estas fechas debido a que muchos quieren recuperar la figura. Para conseguirlo no solo vale con hacer dieta y ejercicio, hay un tercer elemento que ahora los médicos recomiendan tener en cuenta. Hay que dormir entre 7 y 8 horas al día para poder adelgazar. Algo que es especialmente difícil en verano por el calor, las altas temperaturas provocan insomnio.

5 Kilos más al año

El estudio de la Universidad de Chicago analizó a dos grupos de personas, aquellos que durmieron una media de 7 horas y 25 minutos y otro grupo de personas que durmió de media 5 horas y 14 minutos. Lo que los investigadores observaron que aquellos que pertenecían al grupo que dormía más horas conseguían perder más grasa. La mitad del peso que perdían era grasa, en cambio los que pertenecían al segundo grupo perdían la mitad de grasa que el primero. Los participantes del segundo grupo además, tenían disparados los niveles de ghrelina, la hormona que regula el hambre, por lo que durante el día vivían con más ganas de comer e ingerían muchas más calorías. Así los investigadores concluyeron que el segundo grupo podía engordar hasta 5 kilos al año solo por no dormir bien.

270 calorías por hora de sueño

Otro estudio elaborado en 2022 por la misma universidad, concluyó que dormir una hora más por la noche evitaba que los participantes comieran 270 calorías al día. El ensayo seleccionó a varios adultos con sobrepeso y se les obligó a aumentar el sueño una hora más, hasta llegar a 8 horas y media al día. Estas personas conseguían comer menos en el día y ahorraban casi 300 calorías diarias. Algo que si se repetía con el tiempo podía generar una perdida muy importante de peso, hasta 12 kilos en 3 años.

