Empiezan los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus 'Curevac' con más de 3.000 voluntarios en España

Dos centros vascos y un hospital madrileño se han sumado a los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus 'Curevac', que cuenta con la participación de más de 3.000 voluntarios –unos 1.000 por centro-. La mitad recibirán el fármaco alemán y el resto, placebo.

Se trata de los centros vascos BioCruces y BioDonostia, que empezaron los ensayos el lunes, y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que se adelantó la semana pasada. En caso de confirmar la eficacia del tratamiento, éste podría empezar a comercializarse en España a finales de año.

La coordinadora científica del primer centro de Vizcaya, Eunate Arana, ha señalado que las pruebas se han iniciado "con muchísima ilusión" y con el cupo de voluntarios lleno, aunque mantendrán abierto el formulario para quien desee inscribirse en caso de bajas.

El proceso

Todos los pacientes tienen una primera visita en la que se verifica su capacidad para participar en el ensayo de la vacuna 'Curavac' contra el coronavirus.

Una vez reciben la primera dosis del tratamiento –necesita dos-, tendrán que esperar 29 días hasta recibir la segunda. Seguidamente, cumplirán con las siete citas que marcan los ensayos para su correspondiente seguimiento.

Además, en caso de haber recibido placebo, se procederá igualmente a la vigilancia de los pacientes, que recibirán la vacuna real cuando se cierre el ensayo.

David Cea, enfermero encargado de aplicar el fármaco en uno de los centros vascos, explica que primero se atiende al voluntario en el box, donde le toman las constantes y le hacen una pequeña analítica de sangre. "Luego le ponemos la vacuna o la no vacuna, eso no se sabe".

Las ventajas de Curavac

Arana ha explicado que la vacuna alemana del coronavirus cuenta con una serie de ventajas respecto a sus competidoras.

"Se prepara una vez al día y se puede conservar durante 16 horas, lo que nos permite tener los viales en neveras y administrarla a los pacientes durante un largo periodo de tiempo", aclaraba.

Por el momento, todos los resultados obtenidos con el fármaco alemán han sido "muy satisfactorios" e insiste en la seguridad del tratamiento contra el coronavirus, ya que sino "la EMA no permitiría que se siguiera el estudio".

La coordinadora ha destacado también que Europa ha contratado ya un gran lote de la vacuna alemana, por lo que "si todo sale bien", podría administrarse entre la población a finales de año.

43 voluntarios se han vacunado en Madrid con Curavac

Antonio Portolés, investigador del Clínico de Madrid, ha explicado que los ensayos buscan comprobar la inmunidad que produce la vacuna frente al coronavirus y saber "si es posible neutralizar completamente el virus y que los vacunados no transmitan la enfermedad cuando ya están inmunizados".

En el hospital madrileño ya se han vacunado más de 45 voluntarios con la primera dosis en tan solo una semana de reclutamiento, al tiempo que el ritmo de solicitudes crece considerablemente.

El testimonio de los voluntarios

Olga es una de las primeras voluntarias que, el pasado lunes, recibió la primera dosis –o no- de Curavac.

"Me parecía muy interesante participar en algo que es para ayudar a todos. Con esta pandemia estamos todos muy mal y a ver si hacemos algo para salir", cuenta.

"Me han hecho el test de embarazo para comprobar que no estoy embarazada, me han sacado sangre, mirado la tensión y fiebre y he esperado media hora a ver si no había síntomas", adelanta EFE.

El 8 de marzo, volverá al centro vasco para recibir la segunda dosis del tratamiento alemán contra el coronavirus.

"No soy experto, pero dan la matraca con los efectos secundarios, y ¿dónde están los efectos primarios, que es a lo que vamos? Vamos a vacunarnos para salir cuanto antes de la pandemia", explicaba Fausto, otro de los voluntarios.