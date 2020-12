¿Qué pasará ahora con los voluntarios del resto de las vacunas contra el coronavirus?

Este 27 de diciembre arranca la campaña de vacunación en España y en el resto de países europeos con el fármaco de Pfizer y BioNTech. Los científicos muestran su preocupación ante el posible abandono de los voluntarios en los ensayos clínicos del resto de vacunas contra la covid-19.

En las investigaciones para desarrollar una vacuna para tratar el virus del SARS-CoV2, no todos los voluntarios toman el medicamento sino un placebo que no ofrece protección alguna frente al virus. La llegada de una vacuna ya autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos crea nuevos interrogantes para los ensayos clínicos. "Puede suponer un conflicto ético tener a una serie de personas sin protección frente al virus porque no le estemos administrando nada más que placebo", declara el jefe de farmacología de la Clínica Princesa, Francisco Abad Santos.

Los científicos explican la libre elección de los participantes en los estudios de continuar con los ensayos o vacunarse contra la covid-19, una posibilidad de abandono que podría tener consecuencias para las investigaciones. "Si hay muchas personas que deciden abandonar el estudio porque pueden conseguir la vacuna, los resultados no van a ser suficientemente válidos para obtener la información que queremos recoger", explica Santos.

Joan, voluntario de la vacuna de Oxford, tiene clara su decisión: "Para mí, lo más importante no soy yo, sino el poder tener una vacuna que nos proteja a largo plazo. Confío en Oxford y, de momento, me voy a esperar".

Llegada de las vacunas a España

Este domingo ha llegado a España el primer lote anticipado de las vacunas de Pfizer con casi 10.000 unidades, a partir de mañana y cada lunes llegarán otras 350.000 dosis. El objetivo de la estrategia de vacunación del coronavirus es inmunizar a más de dos millones de ciudadanos españoles con las 4.591.275 vacunas adquiridas. Según ha afirmado esta mañana el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, si más vacunas son aprobadas, como la de Moderna, estas serán incluidas en el plan de vacunación de España. Esta última será evaluada por la Agencia Europea de Medicamentos el próximo 6 de enero.