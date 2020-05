El doctor Jesús Gil Pulido, del Instituto de Biología Molecular de Mainz "Esperamos rebrotes de coronavirus"

El doctor Jesús Gil Pulido trabaja en el Instituto de Biología Molecular de Mainz en Alemania y responde en directo a las preguntas de Matías Prats y Mónica Carrillo sobre la pandemia de coronavirus.

¿No es demasiado pronto y arriesgado comenzar a probar la vacuna en humanos?

Efectivamente, los ensayos clínicos que prueban un nuevo medicamento en humanos tienen un riesgo asociado, que se pueden prever cuando se hacen modelos en estudios de animales. Sin embargo, en el contexto que estamos viviendo, las agencias regulatorias están viendo que se pueden ceder o que pueden permitir que algunas empresas inicien ensayos de seguridad directamente en humanos sin tener estos datos en animales. Esto se mira muy cuidadosamente, midiendo los riesgos y beneficios teóricos, y no va a ser el mismo caso para todas las vacunas.

En el caso de esta vacuna que se está probando en Mainz ya se había probado que era tolerable en los humanos, por lo que se justifica que estos ensayos puedan iniciarse directamente en personas.

Vamos a encontrar la vacuna antes de saber si los curados son inmunes...

Actualmente no sabemos cómo nuestro sistema inmunitario está respondiendo frente al virus, es decir, si está protección que está generando es a largo plazo o no. Llevamos muy poco tiempo con el virus y hasta ahora hemos visto que no es posible que se produzcan reinfecciones, pero son datos con los que contamos actualmente y no sabemos si esto va a cambiar.

Además, quedan muchas incógnitas que son datos importantes para el desarrollo de una vacuna y no contamos con esa información actualmente.

¿Cree que las altas ayudarán a frenar los contagios?

Es una pregunta que mucha gente se está haciendo. Los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos ya indican en su página web que actualmente no existen datos que demuestren que las altas temperaturas vayan a frenar los contagios. Sin embargo, hay otros estudios que van en la dirección contraria. Por eso, hay que mirar en países con climas cálidos, como México o la India, donde actualmente están en fase exponencial de contagios. Por lo tanto, el calor puede que disminuya la transmisión del coronavirus pero puede que no. Lo más importante es que las medidas de distanciamiento e higiene sigan entre nosotros y no las olvidemos.

¿Existe riesgo de que vuelva a producirse un rebrote?

Los virus circulan entre la población hasta que se alcanza un porcentaje de inmunidad protectora, lo que se conoce como inmunidad de grupo. En el caso del coronavirus se estima que una persona infectada puede infectar a su vez a entre dos y tres personas, y un escenario así se requeriría un 60% de la población con inmunidad protectora para evitar esta fase epidémica.

Los datos que tenemos ahora son muy pocos, pero existen estudios que indican que el porcentaje actual no se asemeja a ese 60%. Por lo tanto, en este escenario, vamos a esperar rebrotes, que esperemos que sean puntuales y que puedan evitar que nos confinemos todos con las lecciones que hemos aprendido.