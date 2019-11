El jefe de neonatología que atendió a los bebés de Iglesias y Montero: "Los padres nos ayudan"

El Dr. Sánchez Luna es un héroe, aunque él no viste con capa, lo hace con su bata blanca cada día. El doctor ha ayudado a traer al mundo a miles de bebés prematuros, muchos de ellos sin tener la certeza de que fueran a sobrevivir al proceso. Por tanto, la ciencia es una "herramienta terapeútica más".

Sobre hay ciencia detrás de los niveles de supervivencia que se logran cada día, Sánchez Luna nos dice que a parte de haber mucha "ciencia", también hay mucho "trabajo".

"Lo que hay es un equipo humano con una cualificación extraordinaria", aclara. Los padres, según dice, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del pequeño porque "nos ayudan a nosotros y se ayudan a ellos mismos".

El doctor supo ver que la leche de lactancia de una madre prematura no era igual que la del resto de madres. "Hace unos años empezamos a ver que cada madre producía una leche con una concentración de distintos componentes según el momento en el que tienen el parto. Esto son mamás que han tenido bebés muy prematuros y que tienen una leche completamente distinta al de una madre que ha tenido a su bebé al final de la gestación. Cada bebé necesita una leche especial, de forma personalizada para ellos", explica.

Pero no todos son alegrías en el día a día, nos dice Luna. "Hay veces que las cosas no salen como quisiéramos todos", confiesa. "Para ello se necesita una extraordinaria preparación de los equipos médicos, y un entrenamiento especial día a día cuando son momentos difíciles", sobre todo en los momentos que no se logra el objetivo deseado por los médicos y por los padres del bebé.

"Pero rápidamente se tiene que cambiar el chip para tratar a otras familias cuyos hijos vienen al mundo. En definitiva, profesionalidad", concluye.