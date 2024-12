Los dos alimentos que aumentan el riesgo de padecer cáncer, según la dietista oncóloga Nichole Andrews

La dietista oncóloga Nichole Andrews comparte información sobre alimentación, alimentos cancerígenos en su perfil de Instagram. También es conocida por sus vídeos divulgativos en la red social Tik Tok. La alimentación y los hábitos de vida saludables son grandes aliados en la prevención del cáncer.

La mayoría de los alimentos de los que Andrews advierte de que su consumo podría ser perjudicial si se toman en grandes cantidades son conocidos por la mayoría: el alcohol, las carnes procesadas o los embutidos.

"¿Sabía que el consumo de carnes procesadas como el beicon y las salchichas puede aumentar el riesgo de cáncer?", dice en un video publicado en la red social de Meta el 9 de julio. En la fotografía escribe: "los 2 alimentos que aumentan el riesgo de cáncer": carnes procesadas y alcohol.

A reglón seguido, da cuatro razones de porqué esas carnes "aumentan el riesgo" de sufrir cáncer.

"1. El nitrato: se añade a las carnes procesadas para conservar el color y evitar que se estropeen. En estudios de laboratorio, estos compuestos forman compuestos cancerígenos, carcinógenos.

2. Las carnes ahumadas contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), sustancias que se forman a altas temperaturas y se consideran cancerígenas.

3. Cocinar a altas temperaturas: Las carnes procesadas cocinadas a altas temperaturas también pueden contener HAP y aminas heterocíclicas (HCA), que pueden dañar el ADN.

4. Hierro hemo: El hierro hemo que se encuentra en la carne roja puede dañar el revestimiento del colon", escribe en la publicación de Instagram.

Además, Nichole Andrews cuenta con una página web propia en la que ofrece asesoramiento, masterclass, cursos... y es autora de dos libros: 'Sugar Does Not Feed Cancer' y 'The F*CK CANCER'.

Alimentos ultraprocesados

Un mayor consumo de alimentos ultraprocesados puede estar relacionado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer, egún un estudio observacional dirigido por el Imperial College de Londres y publicado en la revista 'EClinicalMedicine'.

Los alimentos ultraprocesados son los que han sido muy procesados durante su producción y suelen tener más sal, grasa, azúcar y aditivos artificiales. Por ejemplo, las bebidas gaseosas, los panes envasados, algunos platos precocinados y la muchos cereales de desayuno.

El estudio descubrió que un mayor consumo de ultraprocesados se asociaba con mayor riesgo de desarrollar cáncer, específicamente de ovario y de cerebro. Pero también se asoció a un mayor riesgo de morir de cáncer, sobre todo de ovario y mama.

En una entrevista a Emilia Gómez Pardo, doctora en Bioquímica y Biología Molecular así como máster en Nutrición y Salud, asesora científica de CRIS contra el cáncer en 'Infosalus', recuerda el beneficio de llevar una dieta saludable y equilibrada no solo para prevenir la aparición del cáncer, sino porque también es beneficiosa para prevenir otras enfermedades, como las cardiovasculares, neurológicas... Hace hincapié en la necesidad de huir de los productos procesados, "peligrosos para nuestra salud".

"Si de verdad queremos estar sanos hay que comer más vegetales de los que comemos, duplicar su consumo. No sólo hablamos de las verduras, sino también de las frutas, de las legumbres, de los cereales integrales, de las hierbas y semillas, o de los frutos secos", explica.

También quiere dejar claro que no hay alimentos mágicos a la hora de prevenir el cáncer y aconseja apostar por una dieta saludable siempre: aumentando el consumo de alimentos vegetales, disminuyendo el consumo de carne roja y procesada y diciendo adiós a los ultraprocesados.

