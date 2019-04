Diez beneficios de la danza

El Día Internacional de la Danza se celebra el día 29 de abril con motivo del nacimiento de Jean-Georges Noverre, un innovador de este arte y creador del ballet moderno. Fue establecido por la Unesco en el año 1982 después de que el Comité Internacional de Danza lo propusiera.

La danza puede no llamar la atención de muchos, pero tras conocer los beneficios que tiene esta actividad física, no podrás encontrar ningún obstáculo para bailar.

1. Según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, el baile puede reducir la pérdida memoria y previene la aparición de demencia.

2. El baile ayuda a aumentar la flexibilidad si se practica de forma continua. El aumento de la elasticidad alivia el dolor articular y reduce las agujetas.

3. La danza en pareja y el acompañamiento musical favorecen la reducción del estrés, según un estudio publicado en la revista Journal of Applied Gerontology.

4. Bailar levanta el ánimo, lo certifica un estudio en el que se pusieron a prueba los efectos de baile en personas con depresión.

5. Las clases de baile son esenciales par las personas con insuficiencia ya que mejoran la salud del corazón, la respiración y la calidad de vida

6. Un estudio publicado en Journal of Physiological Anthropology señala que la danza es tan útil para la pérdida de peso como el ciclismo y el 'footing'.

7. Bailar requiere mucho movimiento y una buena postura, por lo que ayuda a mantener el equilibrio y tener un mejor control de su cuerpo.

8. Una investigación publicada en Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition demuestra que el baile mejora el rendimiento físico y aumentar los niveles de energía entre los adultos.

9. Una clase de baile es el escenario perfecto para hacer nuevos amigos ya que ayuda a socializarte.

10. La danza mejora el estado de ánimo ya que aumenta los niveles de endorfinas. Ayuda a incrementar la confianza en uno mismo y la disciplina.